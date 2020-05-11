В Британии от коронавируса умерли уже более 32 тысячи человек

За последние сутки зафиксировано 210 смертей.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии общее количество летальных случаев коронавирусной болезни COVID-19 увеличилось до 32 тыс. 065.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Британии.

Читайте такжеРоссия вошла в тройку стран-лидеров по числу инфицированных коронавирусом

По последним данным, за сутки в результате осложнений коронавирусной инфекции умерли 210 человек.

В Британии суточные показатели смертности от COVID-19 продолжают снижаться. Вчера, 10 мая, сообщалось о 269 летальных случаях, 9 мая - 346, 8 мая - 626.

Лабораторно инфицирование коронавирусом подтверждено у 223 тыс. 060 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 3 тыс. 877 человек.

Больше всего заражений и смертей от COVID-19 зафиксировано в Англии - 136 тыс. 873 инфицированных и 28 тыс. 657 умерших. В Шотландии инфицированы 13 тыс. 627 человек и умерли - 1 тыс. 857, в Уэльсе инфицированы - 11 тыс. 468, умерли - 1 тыс. 116, в Северной Ирландии инфицированы 4 тыс. 149, умерли - 435 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 мая в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Количество умерших от болезни составляет 282 727 человек, выздоровели - более 1,4 миллиона человек.