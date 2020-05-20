В Беларуси за сутки почти тысяча зараженных коронавирусом
В Беларуси по состоянию на 19 мая официально подтвердили более 31 тысячи случаев заражения COVID-19. В результате болезни скончались 175 человек.
За последние сутки количество заболевших увеличилось на 936 человек. В то же время за весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 175 пациентов, пишет ведомство страны в Telegram.
В Минздраве отмечают, что летальные случаи происходят среди пациентов с рядом "хронических заболеваний и коронавирусной инфекцией".
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В целом в Беларуси провели 375 76 тысяч тестов. Число пациентов, которые уже выздоровели и выписались из больниц, составляет 10 тысяч 620 человек.
За последнее время количество больных в Беларуси значительно возросло. Жесткого карантина в стране нет, а все люди живут привычной жизнью.
Тамошние СМИ сообщают, что белорусы хотят карантина и считают решение Александра Лукашенко нелогичным. Десятки тысяч граждан подписали петицию, в которой призывают власти ввести карантин.
В ВОЗ настаивают на срочном усилении социального дистанцирования в Беларуси. Потому что темпы прироста новых случаев коронавируса в стране являются одними из самых высоких в Европе.
Как сообщал ранее УНИАН, в самой Беларуси не объявляли карантин из-за эпидемии коронавируса, президент Александр Лукашенко заявил об «особом пути» страны в преодолении болезни. Он не верит в опасность эпидемии. Поэтому в Беларуси в частности возобновили учебный процесс.
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