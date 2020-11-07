По данным ВОЗ, норки «заражаются от инфицированных коронавирусом людей».

Коронавирусом инфицированы норки не только в Дании, а еще в пяти странах.

Читайте такжеДания вводит жесткую изоляцию из-за мутировавшего вируса у норокОб этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«На данный момент шесть государств, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США, сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных о наличии вируса SARS-CoV-2 у норок на фермах»,— говорится в опубликованном в Женеве информационном бюллетене ВОЗ, передает ТАСС.

По данным организации, норки «заражаются от инфицированных коронавирусом людей». Несмотря на то что передача коронавируса от животного к человеку возможна, в основном он все же передается между людьми. «Норки могут служить резервуаром для SARS-CoV-2, передавая вирус друг другу и представляя риск в том, что касается передачи вируса от норок человеку. Люди могут затем передавать вирус внутри человеческой популяции. Может происходить также передача от человека норкам»,— сообщили в ВОЗ. При этом при передаче между человеком и животными «возможна генетическая модификация вируса».

С июня текущего года в Дании коронавирус был передан человеку от норки 214 раз. В 12 случаях это была «уникальная разновидность» вируса. Все 12 случаев были выявлены в Северной Ютландии (регион Дании). Клиническая картина у этих пациентов была аналогична той, что у пациентов с SARS-CoV-2. «Тем не менее эта разновидность, известная как разновидность "очага 5", имеет комбинацию мутаций или изменений, которые прежде не наблюдались», - отметили в ВОЗ.

Коронавирус у норок в Дании

Власти Дании приняли решение уничтожить всю популяцию норок в стране из-за мутации коронавируса, обнаруженной у животных. Датское правительство опасается, что из-за генетических изменений вируса он может быть нечувствителен к вакцине.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН