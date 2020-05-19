"Марионетка Китая": Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум из-за коронавируса

Трамп говорит , что ВОЗ рискует потерять миллионы долларов финансирования и членство США в целом.

Президент США Дональд Трамп направил Всемирной организации здравоохранения письмо-ультиматум и пригрозил полностью прекратить ее финансирование из-за плохой работы в условиях пандемии.

Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на BBC.

Организации президент дал 30-дневный срок на «существенное улучшение ситуации». В противном случае, говорит Трамп, ВОЗ рискует потерять миллионы долларов финансирования и членство США в целом.

BBC также пишет , что ранее, 18 мая, Трамп также назвал ВОЗ «марионеткой Китая». Он считает, что действия и бездействие организации «помогли дезинформации Китая о коронавирусе». Глава Белого дома считает, что, вероятно, это привело к более масштабной вспышки инфекции, чем она могла бы быть.

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Ранее Трамп обвинял ВОЗ в «китаецентризме» и сокрытии информации о новом вирусе в пользу Пекина, после чего приостановил финансирование организации. Позже президент США заявил, что Китай стремится помешать ему переизбраться на второй срок в ноябре 2020 года.

В свою очередь Китай обвинял администрацию Трампа в попытке отвлечь внимание от собственных внутренних проблем, вызванных коронавирусным кризисом. Представитель китайского министерства обороны также говорил, что на самом деле SARS-CoV-2 возник в США.