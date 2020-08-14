Буковину накрыла вторая волна: в регионе уже несколько дней подряд новые рекорды инфицирования COVID-19

По словам главы ОГА, в некоторых районах не наберется такого количества заболевших с начала эпидемии.

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 154 новых случая COVID-19, это новый антирекорд с начала пандемии.

Об этом сообщил председатель ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

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"154 новых случая за сутки. Очень для нашей области большая цифра. В некоторых районах не наберется такого количества заболевших с начала эпидемии. Так, в Сокирянском районе с марта зафиксировали 104 больных, в Кельменецком - 92", - написал чиновник.

Осачук обратился к землякам с просьбой соблюдать противоэпидемические рекомендации.

"Очень прошу, давайте прекращать устанавливать рекорды по заболеваемости коронавирус, у нас должны быть другие, гораздо более позитивные достижения. Как это сделать, всем известно - маски, антисептики, социальная дистанция", - резюмировал глава ОГА.

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К сравнению, по состоянию на утро 13 августа во мире зафиксировано 20 553 702 случая инфицирования коронавирусной болезнью - за сутки COVID-19 заболело более 600 тыс. человек.

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