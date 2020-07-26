Флорида опередила Нью-Йорк по количеству инфицированных COVID-19

В июле в среднем во Флориде фиксируют свыше 10 тысяч новых случаев ежедневно.

В воскресенье Флорида стала вторым штатом после Калифорнии в США, который обошел Нью-Йорк по количеству заражений коронавирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество заражений во Флориде достигло 423855, на первом месте остается Калифорния с 448495 инфицированных, на третьем – Нью-Йорк, где зафиксировано 415827 случаев заражения, сообщает "Голос Америки".

Тем не менее, Нью-Йорк остается на первом месте среди всех штате по количеству умерших от коронавирусной инфекции – более 32 тысяч человек.

Читайте такжеВОЗ зафиксировала очередной антирекорд: в мире за сутки обнаружили более 284 тысяч инфицированных коронавирусом (карта)

В июле в среднем во Флориде фиксируют свыше 10 тысяч новых случаев ежедневно. Калифорния сообщает о ежедневном среднем приросте в 8300. Распространение болезни в Нью-Йорке замедлилось, там регистрируют в среднем 700 новых случаев в сутки.

Несмотря на плохую тенденцию, губернатор Флориды республиканец Рон ДеСантис неоднократно заявлял, что он не сделает ношение масок обязательным, и что школы должны открыться для обучения в классах уже в августе. Нью-Йорк наоборот проводит политику обязательного ношения масок, рестораны и непродуктовые магазины остаются закрытыми.

Следующим после Флориды по количеству больных коронавирусом – штат Техас. Губернатор штата Грэг Эббот заявил, что ураган первой категории Анна, который ударил по южному побережью штата в субботу, представляет особый вызов, поскольку он поразил территории штата, которые больше всего пострадали от коронавируса.

Как сообщал ранее УНИАН, в Северной Корее целый город закрыли из-за подозрения на вспышку коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram