В Северной Корее закрыли на карантин город из-за подозрений на коронавирус

Ким Чен Ын заявил о "критической ситуации, когда можно сказать, что вирус попал в страну".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию и закрыл на карантин приграничный город Кэсон после выявления там первого в КНДР официального подозрения коронавируса.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное агентство Северной Кореи KCNA.

"В воскресенье Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро. Он заявил о "критической ситуации, когда можно сказать, что вирус попал в страну", - говорится в сообщении.

Как сообщает северокорейское СМИ, лицо, у которого заподозрили коронавирус, незаконно вернулась в страну 19 июля из Южной Кореи, куда уехала три года назад.

Как сообщал УНИАН, накануне В Северной Корее заявили о выявлении первого больного, который может быть заражен коронавирусом.

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