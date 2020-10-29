Ученые подсчитали, в какой ущерб могут вылиться новые вспышки заболеваний, а также сколько будет стоить их профилактика

Предотвращение начала пандемий может быть в 100 раз дешевле, чем все усилия, направленные на обуздание их смертельных исходов.

Об этом говорится в новом отчете, составленном Межправительственной научно-политической платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES). Как пишет BBC эта организация была основана ООН.

Читайте такжеЗа сутки во всем мире подтвердилось более полумиллиона случаев COVID-19В своем отчете она отмечает, что правительства должны работать вместе, чтобы не допустить начала пандемий в будущем и быстро гасить вспышки. Без скоординированного глобального плана еще больше людей умрет от пандемий в будущем, которые будут гораздо хуже, чем COVID-19.

Авторы отчета IPBES подсчитали, что нынешний кризис из-за коронавируса может обойтись мировой экономике в 16 триллионов долларов до следующего лета. Но меры предосторожности, такие как борьба с торговлей дикими видами, будут стоить 40-58 миллиардов долларов в год. Это большая сумма. Но она все же составляет небольшую часть от экономических потерь, вызванных пандемией COVID-19.

В документе также сказано, что вред от пандемий в будущем можно сильно сократить, если совместить лучшую координацию действий правительств, строительство больниц и создание рабочих мест для людей, которые живут в районах, прилегающих к дикой природе. А также людям придется изменить свои гастрономические привычки. Возможно, придется ввести налог на потребление мяса.

Читайте такжеКоронавирус стал активнее: врачи дают неутешительные прогнозы о пандемии в УкраинеАвторы отчета IPBES отмечают, что риск вспышки пандемии быстро обостряется. Ведь каждый год появляется более пяти новых болезней. При этом, 70% новых болезней, таких как эбола и зика, а также все известные патогены с пандемическим потенциалом, такие как грипп, ВИЧ и новый коронавирус, имеют животное происхождение.

Эти болезни "перепрыгивают" с одного вида на другой в ходе контактов между дикой природой, скотом и людьми. По подсчетам экспертов, млекопитающие и птицы остаются носителями более чем миллиона неизученных до сих пор вирусов.

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Перевод: Лесь Дымань