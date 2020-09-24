Ученые установили перечень заболеваний сердца, которые может вызвать коронавирус.

Семейство из семи известных коронавирусов, которые способны поражать человеческое тело, "славятся" своим влиянием на дыхательные пути, а не на сердце. Однако, новый вирус под названием SARS-CoV-2 обладает выраженным свойством наносить удар по главному органу кровеносной системы.

Читайте такжеС начала пандемии в мире от COVID-19 умерли более 976 тысяч человек (карта)Об этом говорится в исследовании, опубликованном на страницах Science. Коронавирус способен провоцировать воспаление миокарда, отмирание сердечных клеток, провоцировать сердечный приступ, аритмию и острую или хроническую сердечную недостаточность. Такие осложнения возникают даже у пациентов с мягкими симптомами или вообще без них.

Издание напоминает о недавнем исследовании, которое выявило повреждение сердца у молодых атлетов, которые пережили COVID-19. Некоторые из них неожиданно умерли. И это вызвало тревогу ограниченными знаниями о потенциальных высоких рисках неисследованного влияния коронавируса на сердце.

В случае четырех других вирусов из того же семейства: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1, - не было замечено воздействий на главный орган системы кровообращения. Все они вызывают обычную сезонную простуду. В случае MERS, который тоже является родственником COVID-19, были зафиксированы отдельные случаи начала воспаления миокарда. Так же, как и в случае SARS.

Таким образом, вред для сердца - это выраженная особенность нового коронавируса, которая тоже может быть одной из важных причин перерастания его распространения в пандемию.

Читайте такжеNational Geographic: Людям наплевать на сотни тысяч жертв COVID-19, почему?Автор исследования кардиолог доктор Эрик Топол объясняет, что коронавирус проникает в человеческие клетки благодаря взаимодействию с рецепторами ACE2 и TMPRSS2. Человеческое сердце - один из ряда органов с высоким содержанием этих веществ. Кроме того, вирус SARS-CoV-2 крепче цепляется к ACE2, чем, например, SARS. Топол добавляет, что во время вскрытий тел погибших пациентов наивысшее присутствие возбудителя COVID-19 было обнаружено в легких. Однако, его следы также обнаруживали в почках, печени и сердце.

При проведении вскрытий тел 39 жертв COVID-19 вирус не обнаружили в миокарде в 38% случаев. А у 31% погибших вирусная нагрузка в сердце составляла более 1000 копий. Доктор Топол замечает, что коронавирус способен наносить как прямой, так и не прямой вред сердцу.

Как коронавирус влияет на сердце?

Еще в июле ученые Университетского госпиталя Франкфурта обнаружили повреждения сердца у большинства выздоровевших от COVID-19 пациентов. В общем, структурные изменения в органе были замечены у 78% больных. При этом, они были даже у тех, у кого коронавирус прошел безо всяких симптомов.

Также исследователи из Университета Юты заметили, что коронавирус может стать причиной инфарктов и инсультов. Причиной оказалось образование кровяных сгустков и тромбов под действием COVID-19.

Испанские же ученые выяснили, что коронавирус наносит удар по внутренним органам выборочно. Его жертвами становятся легкие, почки, печень, сердце и нервная система. Но не весь организм сразу. Это открытие может дать определенные терапевтические возможности.

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Перевод: Лесь Дымань