Newsweek: Грудное молоко может защитить от коронавируса

Ученые в Нидерландах пытаются проверить, может ли употребление грудного молока защитить от заражения COVID-19.

Клиника в Нидерландах ищет добровольцев среди женщин, которые согласились пожертвовать свое грудное молоко. Ученые хотят проверить, можно ли его использовать для предотвращения заражения коронавирусом.

Как пишет Newsweek, представитель Детской клиники Эмма при Амстердамском университетском медицинском центре сказал, что на призыв уже откликнулись 5000 женщин. Сообщение на специальную электронную почту начали поступать с момента, когда ученые появились на телевидении и призвали добровольцев принять участие в исследовании.

"Мы ожидаем, что значительная часть этих женщин действительно пожертвует грудное молоко. И мы очень рады, что их так много", - сообщили в клинике.

Читайте такжеNewsweek: коронавируса мутировал и стал более заразным, но стал ли менее смертельным? Добровольцев попросят сдать 100 миллилитров грудного молока. Ученые исследуют эти образцы, чтобы установить содержание антител против коронавируса в них. В ВОЗ объявили об обнаружении антител против COVID-19 в грудном молоке, однако, не известно, насколько они сильны. Также никто не знает, как долго они сохраняются в теле и могут ли защитить от болезни.

"Грудное молоко можно потенциально использовать для защиты групп риска, когда начнется вторая волна. Мы думаем, что после питья молока антитела цепляются к поверхности нашей слизистой оболочки. После этого они атакуют частицы вируса до того, как они смогут проникнуть в тело", - сказал председатель Детской клиники Эмма Ганс Ван Годоевер.

Читайте такжеNature Ученые нашли доказательства, что антитела защищают от повторного заражения COVID-19 Он добавил, что женщины, которые, сами того не зная, были заражены коронавирусом, тоже могут иметь антитела. И такие клетки можно найти в их грудном молоке.

"Таким образом мы ищем матерей, которые были зараженны коронавирусом. Но зарегистрироваться могут даже те, кто не болел", - добавил ученый.

В Нидерландах призыв к сдаче образцов прозвучал на той же неделе, когда было опубликовано специальное исследование в журнале JAMA . В нем говорилось о том, что передача коронавируса через грудное молоко маловероятно.

Также в этом месяце во время Всемирной недели грудного вскармливания ВОЗ призвал матерей продолжать кормить своих детей собственным молоком, несмотря на пандемию коронавируса.

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Перевод: Лесь Дымань