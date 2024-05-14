По словам Дмитрия Кожубенко, в случае потери Часового Яра, вернуть его под контроль Сил обороны будет очень сложно.

Российские оккупанты продолжают всеми силами штурмовать Часов Яр Донецкой области, сообщил в эфире телемарафона Дмитрий Кожубенко, офицер секции планирования бригады "Рубеж", НГУ.

"Логистические маршруты к городу находятся под контролем огня артиллерии противника. Ведь у него ее достаточно, как и авиации. Но логистика в город осуществляется. Да, сложно, но мужественные воины делают эти сверхсложные дела. Сейчас окружение города пока невозможно. И мы надеемся, что в будущем этого не произойдет, потому что мы ожидаем, что в ближайшее время поступит западная помощь в достаточном количестве, и мы сможем удерживать наши позиции", - сказал Кожубенко.

Он также добавил, что в случае потери Часового Яра, Украине будет сложно вернуть его под свой контроль. Ведь город находится на высоте.

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"Для того, чтобы проводить штурмовые действия, преимущество должно быть 1 к 5. Но если эта позиция находится на высоте и у противника есть преимущество в виде обзора перед собой. И скорее всего, эти позиции мало прикрыты растительностью. Поэтому возможности спрятаться нет. Поэтому для штурма таких позиций нужно применить или большое количество бронетехники, или большое количество артиллерийских снарядов. Что для нас не является приемлемым, ведь мы ценим каждый снаряд", - пояснил Кожубенко.

Российско-украинская война продолжается: последние новости

По мнению журналистов The Politico, полномасштабная война в Украине "вступает в критическую фазу". Ведь в поле зрения российского диктатора Владимира Путина находится Харьков.

По информации от аналитиков из DeepState, российские оккупанты захватили еще один населенный пункт на Харьковском направлении - село Лукьянцы. Кроме того, враг имел продвижение и в других населенных пунктах на этом направлении.

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