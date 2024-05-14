По словам Дмитрия Плетенчука, общие потери РФ на юге составили более 150 человек.

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины на юге, рассказал в эфире телемарафона Дмитрий Плетенчук - начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга.

"Ситуация за прошедшие сутки лучше, чем в позапрошлые. Количество штурмов снижено, потерь позиций нет. Враг снова Старомайорское пытался штурмовать, там было 12 попыток. И четыре было на Крынках. Сегодня утром они активизировали свои усилия на всех трех наших локациях - это Старомайорское, Крынки и Работино. Там утром было по одному штурму. Потерь позиций нет", - сказал Плетенчук.

На вопрос, пытается ли РФ вернуть под свой контроль остров Нестрига Херсонской области, Плетенчук ответил: "Последние двое суток таких попыток не видели. Вчера фокусировались они на Херсонском направлении именно на Крынках".

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Кроме того, он рассказал о потерях врага на юге Украины: "Вчера была интересная деталь, общее количество потерь у россиян было такое же, как и в позапрошлые сутки, более 150. Но соотношение потерь безвозвратных увеличилось в полтора раза. То есть интенсивность боев была выше, хотя и количество штурмов было меньше".

Российско-украинская война: важные новости

По информации от Генштаба, РФ продолжает штурмовать позиции Сил обороны по всей линии фронта. Больше всего атак оккупанты провели на Краматорском, Покровском и Купянском направлениях.

По информации бойца Нацгвардии Украины из бригады "Рубеж", РФ изменила тактику под Часовым Яром. Сейчас оккупанты пытаются обойти город с флангов, а не штурмовать его напрямую.

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