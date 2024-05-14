В тендере по предоставлению этой услуги участвовали две компании.

Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки планирует заказать услуги по перевозке военнообязанных на 10,1 миллиона гривен. Об этом говорится в тендере, объявленном на Prozorro.

Согласно документации, заявленная стоимость услуг составляла 10,8 млн грн. В тендере участвовали две компании - "ЮГ ТРАНС" и "Автопроминь". Последняя стала победителем торгов с предложением 10,1 млн грн. С ней должны заключить договор.

За эти деньги компания должна обеспечить выполнение перевозки междугородними автобусами соответствующей вместимости военнообязанных и их багажа из Днепра к месту назначения по установленному маршруту.

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Срок предоставления услуг - до 31 декабря 2024 года.

Закон о мобилизации в Украине: когда он начнет действовать

В Украине 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, который предусматривает ряд изменений, в частности, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, введение базовой военной подготовки вместо срочной службы, отмену статуса "ограниченно годный", необходимость для всех военнообязанных в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК. В случае, если они этого не сделают, их ожидают санкции и штрафы.

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