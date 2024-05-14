Даже небольшая трещина в линии обороны может иметь каскадные последствия, отметили в издании.

Небольшое российское наступление на город Очеретино Донецкой области переросло в существенный прорыв, угрожающий расшатать украинские позиции на широком участке восточного фронта, пишет The New York Times.

"Внезапное наступление русских через Очеретино в конце апреля иллюстрирует, как даже небольшая трещина в линии обороны может иметь каскадные последствия", - говорится в публикации.

Как заявили украинские солдаты и командиры ряда бригад, сегодня Украина более уязвима, чем когда-либо с первых мучительных недель широкомасштабного вторжения 2022 года.

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"Россия пытается использовать эту возможность, усиливая свои наступления на востоке и теперь угрожая открыть новый фронт, атакуя украинские позиции вдоль северной границы за пределами города Харькова. Месяцы задержек с американской помощью, растущее число жертв и острая нехватка боеприпасов привели к тяжелым последствиям, о чем свидетельствуют измученные лица и усталые голоса солдат, участвующих в ежедневных боях", - пишет NYT.

Указывается, что после захвата Авдеевки Очеретино служило ВСУ опорным пунктом, и в течение двух месяцев ситуация оставалась относительно стабильной, но потом "что-то пошло не так".

В NYT отметили, что расширение площади прорыва россиян дальше на север может дать оккупантам шанс обойти некоторые из самых мощных украинских укреплений на востоке, которые удерживались годами. Россия также может предпринять новую линию атаки, направленную на Константиновку, город, который является опорой материально-технического снабжения украинских сил.

"По мнению военных аналитиков, несмотря на то, что в бой было вовлечено так много солдат, в апреле русские захватили территорию площадью всего около 30 квадратных миль. А захват последних украинских городов-крепостей на Донбассе - городских центров, таких как Краматорск и Покровск - почти наверняка потребует долгих и кровавых сражений. Тем не менее, российские наступления последних недель на востоке и северо-востоке начинают опасным образом менять геометрию фронта", - говорится в статье.

Украинские бойцы надеются, что ситуация улучшится с приходом западного оружия, но до тех пор, говорят: "Мы будем продолжать умирать, мы будем продолжать терять территории".

Обострение в Харьковской области - актуальное

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на данный момент ситуация в Харьковской области "на грани": "С каждым часом эта ситуация приближается к критической".

По его мнению, российские атаки на северо-востоке имеют целью перебросить украинские резервы с горячих направлений Донбасса.

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