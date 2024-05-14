Ситуация является контролируемой, ВСУ продолжают выполнение задач по недопущению продвижения противника в глубину нашей страны.

За текущие сутки российские оккупанты провели 31 атаку позиций наших войск на девяти направлениях, 20 из них еще продолжается. Для сохранения жизни украинских военнослужащих была проведена смена позиций в районе населенного пункта Лукьянцы.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 10:00.

Так, Силы обороны продолжают выполнение задач по недопущению продвижения противника в глубину нашей страны, срыва выполнения им задачи по установлению полного контроля над Донецкой и частью Харьковской областей.

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За текущие сутки противник провел 31 атаку позиций наших войск на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, 20 из них еще продолжаются.

"На Харьковском направлении подразделения наших войск отражают 1 атаку противника на направлении Шебекино (РФ) - Волчанск, ситуация контролируемая. Вследствие интенсивного огневого воздействия противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов, по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Продолжаются боевые действия", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении, как отмечается, продолжаются 3 атаки российских оккупантов на направлениях Ольшана - Петропавловка, Крохмальное - Берестовое, Коломийчиха - Стельмаховка, противник успеха не имеет. Подразделения наших войск уничтожили танк и БМП врага. На Северском направлении подразделения наших войск отражают 7 атак противника на направлениях Веселое - Раздоловка, Золотаревка - Верхнекаменское, Николаевка - Спирное, Берестовое - Выемка. Бои продолжаются, ситуация контролируемая.

Кроме того, в сводке говорится, что на Краматорском направлении наши войска отбили 2 атаки противника, на Торецком направлении ВСУ сдерживают 1 атаку оккупантов, на Покровском направлении отражено 11 атак противника, но 5 атак еще продолжается. На Кураховском направлении наши войска отбили 1 атаку противника, на Времовском направлении - 5 атак, на Ореховском направлении - 1 атаку противника на направлении Новопрокоповка - Работино. Противник успеха не имел, потерь позиций и территорий не допущено.

"С начала суток противник нанес 8 авиационных ударов, применены 15 управляемых авиационных бомб, осуществлено 23 удара дронами-камикадзе, враг совершил более 500 обстрелов позиций наших войск. Общие потери противника в живой силе составляют 80 человек, вооружения и военной техники - 32 единицы", - заявили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что украинские силы смогут укрепить свои линии и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Впрочем, он ожидает, что Россия начнет новую атаку севернее Харькова, в Сумской области.

По мнению Буданова, российские атаки в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня.

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