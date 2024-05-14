За текущие сутки российские оккупанты провели 31 атаку позиций наших войск на девяти направлениях, 20 из них еще продолжается. Для сохранения жизни украинских военнослужащих была проведена смена позиций в районе населенного пункта Лукьянцы.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 10:00.
Так, Силы обороны продолжают выполнение задач по недопущению продвижения противника в глубину нашей страны, срыва выполнения им задачи по установлению полного контроля над Донецкой и частью Харьковской областей.
За текущие сутки противник провел 31 атаку позиций наших войск на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, 20 из них еще продолжаются.
"На Харьковском направлении подразделения наших войск отражают 1 атаку противника на направлении Шебекино (РФ) - Волчанск, ситуация контролируемая. Вследствие интенсивного огневого воздействия противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов, по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Продолжаются боевые действия", - говорится в сообщении.
Также в Генштабе проинформировали, что продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.
На Купянском направлении, как отмечается, продолжаются 3 атаки российских оккупантов на направлениях Ольшана - Петропавловка, Крохмальное - Берестовое, Коломийчиха - Стельмаховка, противник успеха не имеет. Подразделения наших войск уничтожили танк и БМП врага. На Северском направлении подразделения наших войск отражают 7 атак противника на направлениях Веселое - Раздоловка, Золотаревка - Верхнекаменское, Николаевка - Спирное, Берестовое - Выемка. Бои продолжаются, ситуация контролируемая.
Кроме того, в сводке говорится, что на Краматорском направлении наши войска отбили 2 атаки противника, на Торецком направлении ВСУ сдерживают 1 атаку оккупантов, на Покровском направлении отражено 11 атак противника, но 5 атак еще продолжается. На Кураховском направлении наши войска отбили 1 атаку противника, на Времовском направлении - 5 атак, на Ореховском направлении - 1 атаку противника на направлении Новопрокоповка - Работино. Противник успеха не имел, потерь позиций и территорий не допущено.
"С начала суток противник нанес 8 авиационных ударов, применены 15 управляемых авиационных бомб, осуществлено 23 удара дронами-камикадзе, враг совершил более 500 обстрелов позиций наших войск. Общие потери противника в живой силе составляют 80 человек, вооружения и военной техники - 32 единицы", - заявили в Генштабе.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что украинские силы смогут укрепить свои линии и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Впрочем, он ожидает, что Россия начнет новую атаку севернее Харькова, в Сумской области.
По мнению Буданова, российские атаки в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня.