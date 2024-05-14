На кону стоит не только контроль над Харьковом, считают западные журналисты.

Полномасштабная война в Украине "вступает в критическую фазу", в поле зрения российского диктатора Владимира Путина находится Харьков.

На кону стоит не только контроль над одним из крупнейших городов украинского государства, а "потенциально способность страны продолжать борьбу - если Харьков падет, решимость Запада может вскоре появиться", пишет Politico. "...Путин, очевидно, хочет воспользоваться окном до того, как поступит больше западных боеприпасов и оружия, чтобы помочь украинской армии дать отпор", - отмечается в материале.

Журналисты добавили, что 12 мая РФ осуществила двустороннюю атаку на рассвете, и сейчас идет ожесточенная битва за контроль над группой из 30 городов и сел через дугу в 30 километрах к северу от Харькова.

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Россияне недавно начали двигаться вперед в Харьковской области. По сведениям аналитика Bild Юлиана Рёпке, обнародованным 13 мая, за три дня противники смогли оккупировать не менее 10 сел. 14 числа аналитики DeepState поделились, что враг взял под контроль село Лукьянцы.

По словам Владимира Зеленского, в Харьковской области уже усилили оборону, и оборонцы Украины осуществляют контрудары. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко сообщил, что Россия собрала на границе регионом около 50 тысяч оккупантов.

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