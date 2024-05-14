Она опубликовала совместные фотографии с подростком.

Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова и фитнес-тренер Марина Боржемская поздравила их общего сына с днем рождения. Сегодня, 14 мая, Роберту исполнилось 15 лет.

В честь праздника она опубликовала совместные фотографии с подростком и написала ему трогательное поздравление.

"Мой любимый сын, моя гордость, сегодня тебе 15! Будто еще вчера я держала тебя на своих руках, а сегодня чувствую себя легким перышком в твоих. В нашей семье ты - первенец, который открыл портал рождения детей. Это ответственная миссия, которая упала на твои плечи. С твоим рождением мы почувствовали, что такое быть мамой, папой, иметь племянника и внука. Все это для нас всех было впервые, нас никто не учил этому. С тобой вместе мы проходили все обучение - это казалось настолько ответственным, что иногда пугало. Но ты нам показал и научил, как стать для тебя тем, кем мы стали", - написала Марина в Instagram и показала повзрослевшего Роберта.

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И добавила, что хочет, чтобы он шел собственным путем по жизни и не пытался оправдывать чьи-то ожидания.

"Будь смелым, гибким (когда это нужно и ты чувствуешь), жизнерадостным, открытым к новым приключениям, наполняйся опытом и всем, что предлагает тебе судьба. Ты становишься прекрасной версией самого себя, а мы - твои путеводители, поддержка и гармоничное дополнение", - добавила Боржемская и продемонстрировала праздничный торт для именинника.

К поздравлениям в комментариях также присоединились подписчики фитнес-тренера. Они пожелали подростку здоровья и счастливой судьбы. Поздравлял ли парня Вячеслав Узелков - неизвестно.

К слову, Марина и Вячеслав прожили вместе 20 лет. В 2018 году пара решила развестись. У них есть двое общих детей: сын Роберт и дочь Оливия. По словам Боржемской, дети постоянно с ней, а их отец не инициирует встреч с ними.

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала, какое празднование устроила на день рождения дочери.

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