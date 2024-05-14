Вражеский агент также готовил атаки по больницам, спасателям и пограничникам.

В Одессе задержали переселенца из оккупированного Энергодара Запорожской области, который "слил" врагу информацию о последствиях двойного ракетного удара по городу 15 марта, когда погибли более 20 человек, среди них - командир полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" Александр Гостищев.

По данным областного управления СБУ, задержанный был участником агентурной группы ФСБ, которая действовала в разных регионах Украины. Эти злоумышленники корректировали ракетные удары по Киеву, Одессе, а также Житомирской и Полтавской областях. В частности, два российских агента были задержаны в результате спецоперации СБУ в марте этого года. Теперь сотрудники спецслужбы разыскали и задержали в Одессе третьего участника враждебной группы.

По данным следствия, он "отчитывался" в ФСБ о последствиях двойного ракетного удара агрессора по Одессе 15 марта.

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"Тогда рашисты атаковали жилой квартал города двумя баллистическими ракетами "Искандер". Первая - попала в гражданскую застройку, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей. А когда на место происшествия прибыли спасатели, работники скорой и журналисты, то оккупанты атаковали их второй ракетой", - рассказали в СБУ.

После обстрела агент обходил территорию вблизи поврежденных зданий и скрыто фиксировал последствия "прилета". Затем отправил мессенджером в ФСБ соответствующие медиафайлы со своими комментариями, в частности, относительно ориентировочного количества погибших.

По данным СБУ, в дальнейшем злоумышленник готовил серию воздушных ударов России по местным больницам, а также подразделениям Госпогранслужбы, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Украинская спецслужба уверяет, что предотвратила это и задержала предателя в его собственном доме. Фигурант - 27-летний житель временно оккупированного Энергодара, который через полгода после захвата города выехал в Одессу.

В начале этого года переселенца завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Москве и Московской области. Его личность уже установлена Службой безопасности.

За сотрудничество с российской спецслужбой предатель получал от нее денежное "вознаграждение", которое поступало на его банковские реквизиты. Во время обысков в доме задержанного изъяты мобильный телефон и банковская карта с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Двойной удар по Одессе 15 марта - детали

15 марта российская армия нанесла по Одессе два удара ракетами типа "Искандер-М". Попадание произошло в жилом секторе, в рекреационной зоне города - на улице Дача Ковалевского. После первого удара на место попадания на помощь пострадавшим очень быстро прибыли специалисты соответствующих служб, но в этот момент россияне запустили вторую ракету. В результате ударов погиб 21 человек, десятки раненых оказались в больницах. В частности погибли полицейские (среди них - командир полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" Александр Гостищев), два спасателя, медики, сотрудник образовательного учреждения, бывший вице-мэр Одессы.

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