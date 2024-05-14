Мужчины много лет дружили и выступали вместе.

Украинский певец POSITIFF, настоящее имя которого Алексей Завгородний, который долгое время дружил с Потапом, рассказал, поддерживают ли они общение во время войны.

Оказалось, что рэпер, который находится сейчас за границей, заблокировал Алексея. Поэтому певец не следит за ним в соцсетях и не знает ничего о его жизни.

"Меня заблокировал в соцсетях Потап и я не вижу, что он делает. Я не знаю из-за чего это произошло", - сказал Завгородний в программе "Тур Зірками".

Певец добавил, что не пытался писать ему или Насте Каменских для того, чтобы понять причину такого решения. По его словам, в будущем все выяснится.

"Я ничего не выяснял и не буду, и не хочу. Как встретимся, увидимся, то выясним".

К слову, Потап был продюсером группы "Время и Стекло", в которой пел много лет Завгородний. Затем они вместе выступали в группе "MOZGI" и дружили семьями, ведь Каменских была лучшей подругой бывшей жены Позитива - Анны Андрийчук.

Напомним, ранее Дмитрий Монатик высказался о Потапе и его поведении на фоне войны. Он отметил, что каждый человек по-разному реагирует на события в Украине.

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