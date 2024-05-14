Больше всего бизнесов прекращают работать в Киеве.

В январе-апреле 2024 года почти 30 904 ФЛП прекратили свою деятельность. Так, за первые четыре месяца года закрылись более 23% (7,3 тысячи) новосозданных бизнесов в прошлом году. В то же время новых ФЛП открывается в два раза больше – более 74 тысяч за первый квартал этого года. Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

Отмечается, что чаще всего закрываются ФЛП, которые работают в сфере розничной торговли – 10 773 (34,9%). Также в первую тройку попали сферы компьютерного программирования и оптовой торговли – 10,1% и 6,2% соответственно.

Что касается регионов, то больше всего бизнесов закрывается в Киеве – более 3,8 тысяч или 12,4%. На втором месте антирейтинга Харьковщина – почти 2,4 тысячи бизнесов (7,7%). Далее следует Днепропетровская область с почти 2,4 тысячи ФЛП, или 7,7%. В антитоп также попала Одесская и Львовская области – 7,7% и 6,8% соответственно.

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В первом квартале 2024 года рекордные 74 050 новых ФЛП открыли украинцы, что на 33,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать с довоенным 2021 годом, то количество увеличилось на 18%. Через "Дію" за указанный период открыли рекордное количество ФЛП – 57 665 новых бизнесов.

Украинский бюджет нуждается в дополнительных поступлениях. На этом фоне Кабинет министров Украины готовит законопроект, которым, в частности, предлагается введение военного сбора для ФЛП.

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