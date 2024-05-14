В России вагоны грузового поезда сошли с рельсов, произошел пожар.

В Волгоградской области РФ на станции Котлубань в ночь на вторник, 14 мая, с рельсов сошли вагоны поезда.

По сведениям Приволжской железной дороги, инцидент произошел из-за того, что в работу ж/д транспорта якобы "вмешались посторонние лица", пишет вражеское "РИА Новости". Движение поездов приостанавливалось, а потом его организовали в реверсивном режиме по одному пути.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ сообщили, что после схода поезда с рельсов горел вагон с пиломатериалами и цистерна с соляркой. В МЧС утверждали, что пожар уже удалось потушить.

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По сведениям Telegram-канала Baza, грузовой поезд сошел с рельсов после атаки беспилотником. "…в результате атаки дрона загорелись два вагона с топливом. По предварительным данным, одна цистерна взорвалась. После этого произошел разлив топлива и загорелась трава. Всего с рельсов сошли девять вагонов поезда…", - подчеркивается на канале.