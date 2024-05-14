Эпический научно-фантастический фильм культового режиссера будет представлен уже через два дня на Каннском кинофестивале.

Вышел трейлер эпического научно-фантастического фильма "Мегалополис" (Megalopolis), который его создатель, культовый американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола называет проектом всей своей жизни.

"Наш новый фильм "Мегалополис" – лучшая работа, которой мне когда-либо доводилось руководить", – так охарактеризовал сам режиссером новинку в описании трейлера в YouTube.

Действие фильма происходит в будущем с эстетикой Древнего Рима. Главный герой – гениальный архитектор Серж Катилина, который хочет перестроить находящийся в упадке Нью-Йорк, чтобы превратить его в грандиозную столицу мира. Однако на пути к воплощению своей задумки он сталкивается с конкурентом – коррумпированнім мэром Нью-Йорка Фрэнком Сисеро, который ведет борьбу даже запрещенными методами.

Сюжет фильма основан на произведении древнеримского историка Саллюстия "О заговоре Катилины", он должен стать современной вариацией на тему классических пеплумов "Клеопатра" (1963) и "Бен-Гур". Создавая сценарий, Коппола вдохновлялся историей Древнего Рима и в именах главных героев заключены отсылки к Марку Туллию Цицерону и Луцию Сергию Катилине.

Изначально главные роль в фильме должныбыли сыграть Оскар Айзек ("Дюна", франшиза "Звездные войны", сериал "Лунный рыцарь") и Зендея ("Человек-паук", "Дюна", сериал "Эйфория"), однако в итоге, из-за несовместимости графиков, их заменили Адам Драйвер (франшиза "Звездные войны", "Дом Гуччи", "Феррари") и Натали Эммануэль (сериал "Игра престолов", франшиза "Форсаж"). Роль главного антагониста исполнил Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Пацаны", "Мандалорец").

Также в фильме задействованы Джон Войт ("Полуночный ковбой", "Схватка", "Миссия невыполнима"), Дастин Хоффман ("Полуночный ковбой", "Соломенные псы", "Тутси"), Кейт Бланшетт ("Авиатор", "Властелин колец", "Кэрол", "Аллея кошмаров"), Мишель Пфайффер ("Лицо со шрамом", "Бэтмен возвращается", "Белый олеандр", "Человек-муравей и Оса"), Обри Плаза (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Легион", "Белый лотос"), Шайа Лабаф ("Трансформеры", "Нимфоманка", "Ярость"), Джейсон Шварцман ("Скотт Пилигрим против всех", "Мария-Антуанетта, "Королевство полной луны"), Лоренс Фишберн ("Апокалипсис сегодня", "Матрица", "Джон Уик") и многие другие.

Фрэнсис Форд Коппола, в свое время снявший такую киноклассику как, "Люди дождя", "Крестный отец" и "Дракула", вынашивал идею съемки "Мегалополиса" более 40 лет, после окончания работы над культовым фильмом "Апокалипсис сегодня". Первоначальный сценарий он написал к нему еще в начале 1980-х годов, однако по ряду причин – от отсутствия финансирования до терактов 11 сентября и пандемии коронавируса – работа над столь масштабным фильмом регулярно откладывалась.

Серьезно о выпуске фильма заговорили в 2022 году. Позже стало известно, что Коппола, так и не нашев спонсоров дл "Мегалополиса", решил снять его полностью за свои деньги, а это около 100-120 миллионов долларов. Чтобы собрать такую сумму, ему пришлось продать "значительную часть своей винной империи" в Северной Калифорнии.

Последним на данный момент полнометражным фильмом Копполы является хоррор "Между" с Вэлом Килмером и Эль Фэннинг в главных ролях, вышедший на экраны в 2011 году и получивший весьма скромные отзывы. В 2015 году режиссер работал над экспериментальным кино-проектом "Дистанционное видение", который в течение года транслировался для закрытой аудитории двух высших учебных заведении.

Мировая премьера "Мегаполиса" состоится уже через два дня, 16 мая 2024 года, на 77-м Каннском кинофестивале. Когда фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах, на данный момент неизвестно.

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