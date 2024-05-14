Песков заявил, что Патрушев в должности помощника президента РФ остается публичным лицом и может продолжать давать комментарии средствам массовой информации.

Президент РФ Владимир Путин назначил экс-секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и губернатора Тульской области Алексея Дюмина своими помощниками в администрацию президента.

Повышение получил помощник президента Максим Орешкин, он стал заместителем руководителя администрации президента.

Сергей Кириенко, Алексей Громов и Дмитрий Козак сохранили должности заместителей главы администрации президента, руководить ею продолжит Антон Вайно.

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Прес-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, какие функции будут в администрации президента у тех, кто получил новые назначения.

Дюмин в администрации будет курировать вопросы ОПК, спорта и заниматься Госсоветом. Патрушев будет курировать вопросы кораблестроения, но будут и другие функции, сообщил Песков.

Он добавил, что Патрушев в должности помощника президента РФ остается публичным лицом и может продолжать давать комментарии средствам массовой информации.

Орешкин, ставший замруководителя АП, продолжит заниматься вопросами экономики, будет также курировать транспорт. Повышение Орешкина (который был помощником президента) Песков связал с растущим значением экономики и необходимостью координации с кабмином.

Патрушев сменил Путина на посту главы ФСБ в 1999 году и с тех пор считается частью ближайшего окружения президента и одним из идеологов агрессивного конфликта на Украине.

Патрушева наряду с Шойгу Путин может считать ответственными за провалы двух первых лет войны, указывали опрошенные "МО" эксперты.

Дюмин прошел карьерный путь, включавший в себя службу в ФСО и СБП, где он дослужился до замначальника управления, затем командовал Силами Специальных операций в период Крымской весны, после был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск и в конце концов стал губернатором Тульской области.

"Вопрос о том, какие сферы получат под свою опеку Патрушев и Дюмин, - прокомментировал "МО" эти назначения политолог Аббас Галлямов. - Помощник - это такая должность, которая может предполагать серьезное влияние, а может означать почетную пенсию".

Увольнение Патрушева

12 мая Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу. Зато Сергей Шойгу возглавляет российское Минобороны с 2012 года. Теперь Шойгу станет секретарем Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.

Отстранение Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности России является "удивительным". Об этом заявил бывший глава британской секретной разведывательной службы МІ-6 Кристофер Стил.

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