Как известно, лидер фракции "ЕС" в Верховной Раде Петр Порошенко призвал Германию прекратить финансовую помощь украинцам, которые выехали за границу.

Требование Порошенко не финансировать помощь украинским беженцам за границей, имея двух сыновей, которые скрываются в Лондоне – это лицемерие. Об этом пишет эксперт Сергей Иванов.

"Требуя от Евросоюза не финансировать украинцев за границей, он должен начать со своих беглых сыновей, которые скрываются в Лондоне. Почему 39-летний Алексей и 23-летний Михаил Порошенко не спешат возвращаться в Украину? Очевидно, "чилить" в Лондоне, отдыхать, посещать концерты "хороших русских" – такой тяжелый труд, что ребята просто не могут вырваться", – отмечает Сергей Иванов.

По словам Иванова, журналисты, которые берут интервью у Порошенко, избегают вопроса о местонахождении его взрослых сыновей во время войны.

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"Я так понимаю, этот вопрос табуирован для всех журналистов, которые берут у Порошенко интервью, но ответ на него все-таки хотелось бы услышать. Иначе это выглядит как лицемерие. Хотя почему "выглядит" - лицемерие и есть", - подчеркивает Сергей Иванов.

Как известно, лидер фракции "ЕС" в Верховной Раде Петр Порошенко призвал Германию прекратить финансовую помощь уехавшим за границу украинцам. Об этом народный депутат, чьи совершеннолетние сыновья не находятся в Украине, заявил в интервью изданию Deutsche Welle.

"Я очень рекомендую Германии по отношению к этим лицам – мужчинам, которые находятся здесь и кто отказывается возвращаться в Украину, - пожалуйста, прекратите их финансировать" – заявил лидер фракции "ЕС".

При этом, как писали СМИ, оба сына Порошенко находятся за границей. По последним данным журналистов, все дети нардепа, в том числе сыновья Алексей и Михаил находятся в Великобритании.

Как сообщалось ранее, сеть ботов, которую связывают с Петром Порошенко, атаковала в сети украинского военного с позывным "Сталкер". В своем сообщении военный отмечал, что Алексей Порошенко прячется за границей от службы в армии, а его отец Петр Порошенко шантажировал Украину срывом вступления в Евросоюз, если его не выпустят к сыну на день рождения.