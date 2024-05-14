В первом квартале общий объем долга увеличился на 404,8 млрд грн.

По состоянию на 31 марта 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 5 924,3 млрд грн, или 151,1 млрд долл. США, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В целом в течение 1 квартала 2024 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 404,8 млрд грн, а в долларовом эквиваленте – на 5,7 млрд долл. в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров. Такая динамика прослеживается как в течение отчетного квартала, так и за последние несколько лет.

"В частности, с 2022 года по состоянию на 31 марта 2024 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась почти в 1,4 раза – с 7,79% до 5,57%, а средневзвешенная срочность увеличилась в 1,6 раза – с 6,27 лет до 10,04 лет", – сообщили в Минфине.

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Отмечается, что в разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные займы, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств – 53,8%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке – 27,4%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке – 16,0% и займы, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений – 2,8%.

Нынешние выплаты в этом году

По данным прогнозной статистики ведомства, в этом году общая сумма выплат Украины в рамках обслуживания и погашения внешних и внутренних долгов составит 1,017 трлн гривень. Следует отметить, что данные прогнозные показатели меняются ежемесячно с учетом изменений в суммах предоставленных займов.

При этом выплаты по внутреннему государственному долгу до конца этого года должны составить 589,24 млрд грн (384,95 млрд грн в погашение основной суммы долга и 204,29 млрд грн на обслуживание, то есть процентные выплаты). Основная сумма внутреннего долга приходится на ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа).

Что касается внешнего долга, общая сумма выплат на конец года должна составить 427,42 млрд грн. При этом выплаты по обслуживанию долга (248,1 млрд грн) превышают погашение основной его суммы (179,33 млрд грн).

Государственный долг – последние новости

По состоянию на 31 марта 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 5,924 трлн грн, или 151,05 млрд долларов США. В течение марта сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 434,31 млрд грн, в долларах государственный и гарантированный государством долг увеличился на 7,36 млрд долларов.

29 марта Украина и США подписали двустороннее Соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу. По словам министра финансов Сергея Марченко, подписание данного соглашения позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет и направить средства, которые должны были быть уплачены на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер.

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