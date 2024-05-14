Путешествуя по Европе, нужно обязательно посетить хоть один замок.

Европейский континент славится многисленными замками, дворцами и крепостями во всех возможных архитектурных стилях. Часто они расположены в живописных местах и окутаны легендами, а потому являются обязательными пунктами назначения для большинства туристов, посещающих Европу.

Издание Daily Express составило список из 10 самых необычных замков по всей Европе, которые обязательно стоит посетить во время путешествия на континент.

1. Шато де Шамбор, Франция. Самый большой замок во французской долине Луары, Шамбор, был построен в первой половине 16 века как охотничий домик для короля Франциска I. После Французской революции он был на некоторое время заброшен, но теперь открыт для публики. Всего в замке более 400 комнат и более 80 лестниц.

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2. Замок Эйлин Донан, Шотландия. Это одно из самых знаковых мест Шотландии, расположенное на острове, где встречаются три озера. Замок был построен в 13 веке, но с тех пор несколько раз перестраивался. Туристы могут посетить почти каждую часть замка.

3. Замок Корвин, Румыния. Это один из крупнейших замков в Европе, а также одно из семи чудес Румынии. Он был построен в несколько этапов и имеет Рыцарский зал и Зал парламента.

4. Замок Нойшванштайн, Германия. Возможно, это самый известный замок в мире, которыйтакже считается источником вдохновения для знаменитого диснеевского замка из "Золушки". Дворец 19 века расположен у подножия Альп, и его посещают более миллиона туристов в год. Несмотря на впечатляющий внешний вид, его строительство так и не было завершено, а "сказочный" король Людвиг II Баварский, который его строил как свою резиденцию, практически не успел там пожить. Подробнее о посещении замка вы можете почитать в нашем отдельном материале.

5. Замок Конви, Уэльс. На самом деле в Уэльсе больше всего замков на квадратный километр в Европе, а Конви – один из самых впечатляющих в стране. Этот средневековый замок был построен всего за четыре года королем Эдуардом I и невероятно хорошо сохранилсядо наших дней.

6. Алькасар в Сеговии, Испания. Этот средневековый замок является одним из самых впечатляющих скальных замков в мире. Крепость на протяжении многих лет была домом для 22 королей и местом многочисленных исторических событий. Именно здесь состоялась последняя встреча Христофора Колумба и короля Фердинанда Католического.

7. Тракайский замок, Литва. Замок расположен в самом сердце озера Гальве – на острове Тракай. Его строительство было начато в 14 веке, потом он был перестроен в 1950-х и 1960-х годах и сегодня является популярной туристической достопримечательностью. Тракай когда-то был одним из главных центров Великого княжества Литовского. Подробнее о посещении замка вы можете почитать в нашем отдельном материале.

8. Дворец Пена, Португалия. Этот красочный дворец расположен в Синтре, в нескольких минутах езды от столицы Португалии Лиссабона. Романтический замок был построен в 1854 году и является одним из семи чудес Португалии. Это популярное туристическое направление и фантастический фон для фотографий в Instagram.

9. Замок и крепость Акерсхус, Норвегия. Этот замок расположен в норвежской столице Осло. Первоначально замок он построен для защиты города, но позже стал королевской резиденцией.

10. Замок Шенбрунн, Австрия. Этот дворец служил главной летней резиденцией правителей Габсбургов, а его название означает "прекрасная весна". Во дворце в стиле барокко более 1400 комнат, а его сады невероятно красивы.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали самые дешевые города Европы для сити-брейка этим летом. Возглавила рейтинг румынская столица Бухарест.

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