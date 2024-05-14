Украинская певица Мария Яремчук, по словам инсайдеров, родила первенца.
Ранее в сети появлялись фото звезды с округлым животиком, однако сама Мария ничего не комментировала относительно своей личной жизни.
Как утверждают некоторые СМИ, она стала мамой 8 мая. У Яремчук якобы родился сын. Как назвала певица мальчика и кто является его отцом - неизвестно. Об этом отмечается в программе ЖВЛ.
К слову, ранее вероятным отцом ребенка называли певца Александра Пономарева. Еще 8 лет назад звездам приписывали роман. Однако ни одна из сторон не подтвердила информацию об отцовстве.
Что известно о Марии Яремчук
Мария является дочерью легендарного украинского певца Назария Яремчука. Она активно развивала свою карьеру после участия в вокальном гоу "Голос страны". Артистка участвовала в песенном конкурсе "Евровидение-2014", где представляла Украину с песней "Tick-Tock" и заняла шестое место.
Однако 5 лет назад прекратила выступать на большой сцене. Причиной, по ее словам, стал страх публичных выступлений. Но в прошлом году Мария появилась в прямом эфире на полуфинале конкурса "Евровидение".
Напомним, недавно стало известно, что известный украинский TikTok-блогер станет отцом.