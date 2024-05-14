Она пока не комментировала это событие.

Украинская певица Мария Яремчук, по словам инсайдеров, родила первенца.

Ранее в сети появлялись фото звезды с округлым животиком, однако сама Мария ничего не комментировала относительно своей личной жизни.

Как утверждают некоторые СМИ, она стала мамой 8 мая. У Яремчук якобы родился сын. Как назвала певица мальчика и кто является его отцом - неизвестно. Об этом отмечается в программе ЖВЛ.

К слову, ранее вероятным отцом ребенка называли певца Александра Пономарева. Еще 8 лет назад звездам приписывали роман. Однако ни одна из сторон не подтвердила информацию об отцовстве.

Что известно о Марии Яремчук

Мария является дочерью легендарного украинского певца Назария Яремчука. Она активно развивала свою карьеру после участия в вокальном гоу "Голос страны". Артистка участвовала в песенном конкурсе "Евровидение-2014", где представляла Украину с песней "Tick-Tock" и заняла шестое место.

Однако 5 лет назад прекратила выступать на большой сцене. Причиной, по ее словам, стал страх публичных выступлений. Но в прошлом году Мария появилась в прямом эфире на полуфинале конкурса "Евровидение".

Напомним, недавно стало известно, что известный украинский TikTok-блогер станет отцом.

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