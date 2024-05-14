Противники продвинулись в районе Волчанска, поделились аналитики.

Российские захватчики оккупировали село Лукьянцы (Харьковская область).

Такой информацией поделились аналитики DeepState в своем канале в Telegram. По их сведениям, противнику также удалось продвинуться на других участках фронта, в частности, в Донецкой области.

"...Враг продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, возле Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке, возле Старомайорского и Вербового...", - отмечается в сообщении.

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В центре внимания наступление РФ в Харьковской области - что нужно знать

Оккупанты недавно активизировали наступательные действия на территории Харьковской области. 13 мая аналитик Bild Юлиан Репке утверждал, что противникам удалось захватить за последние три дня не менее 10 сел. Президент Владимир Зеленский сказал, что на Харьковщине уже усилена оборона, и наши защитники наносят контрудары.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), похоже, что враг отдает приоритет быстрому созданию "буферной зоны" вдоль границы, а не созданию условий для более глубокого проникновения на север Харьковщины.

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