В издании указали на риск "следующей войны вдоль европейских границ".

Следующие несколько недель будут критическими для Украины, пишет The Times.

Отмечается, что сейчас украинские командиры просчитывают мотивы продвижения войск РФ в Харьковской области: является ли это уловкой, призванной отвлечь украинские резервы от битвы за Часов Яр, важную стратегическую позицию на Донбассе, или это "настоящее нападение" на Харьков.

Предполагается. что на данном участке фронта у РФ накоплено около 35 000 военнослужащих.

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"Этого явно недостаточно, чтобы захватить сам Харьков, но, возможно, это не цель. Если русским удастся пройти всего на несколько километров дальше, они смогут направить ствольную артиллерию на город и начать агрессивный обстрел… Предположительно цель движения на юго-запад в направлении Липцы, более крупного села примерно в 25 км от центра Харькова. Если русские доберутся туда, союзникам по НАТО придется наблюдать за тем, что происходит с городом, и задаваться вопросом, могли ли они предотвратить это, отправив самолеты и боеприпасы раньше", - говорится в публикации.

Указывается, что на данный момент российская пехота в основном атакует небольшие населенные пункты в относительно небольших количествах, очевидно, больше ориентируясь на расширение линии фронта, чем на ее углубление. И самую острую проблему для украинцев сейчас представляет движение российских войска на юго-восток, к Волчанску.

"К западу от города русские продвинулись дальше всего в направлении реки Донец. Если они возьмут мост в Бухруватке, они могут перекрыть поставки украинской логистики в город. Продвижение оттуда на юг по берегу реки Донец затруднило бы снабжение города Купянска. Более крупные российские силы уже давно пытаются отбросить украинцев за реку Оскол, чтобы угрожать основным силам Украины на Донбассе с севера", - пишет The Times.

Указывая на то, что следующие несколько недель будут критическими, в издании задались вопросами: а прибудут ли вовремя в Украину западные артиллерийские боеприпасы, чтобы изменить ситуацию, и будут ли готовы европейские страны расстаться со своими ЗРК Patriot для сдерживания российской авиации?

При этом в The Times констатировали "увеличение потерь среди украинской пехоты, что сделало рабочую силу все более ценным ресурсом".

В связи с этим сейчас украинским генералам необходимо будет решить, куда отправить этот ресурс: в Харьковскую область, где "по ним может быть безнаказанно нанесен удар" (учитывая запрет США на использование ракетных систем по территории РФ), или в бой за Часов Яр в надежде удержать Донбасс, пишет газета.

Отмечается, что, имея мало хороших вариантов, союзникам Украины следует ожидать дальнейших просьб Киева наконец развязать им руки, или "придется вести следующую войну вдоль европейских границ".

Напомним, The New York Times со ссылкой на украинских солдат и командиров писал, сегодня Украина более уязвима, чем когда-либо с первых мучительных недель широкомасштабного вторжения 2022 года: "Россия пытается использовать эту возможность, усиливая свои наступления на востоке и теперь угрожая открыть новый фронт, атакуя украинские позиции вдоль северной границы за пределами города Харькова".

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