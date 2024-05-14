Буданов: Россия планирует мощное наступление в направлении Сум

По прогнозу главы ГУР, атаки на Харьковщине будут продолжаться еще несколько дней.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что украинские силы смогут укрепить свои линии и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Впрочем, он ожидает, что Россия начнет новую атаку севернее Харькова, в Сумской области.

Об этом он заявил в комментарии The New York Times. По мнению Буданова, российские атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня.

"После этого ожидается, что российские войска предпримут мощное наступление в направлении Сум, города примерно в 140 км к северо-западу от Харькова", - пишет издание со ссылкой на Буданова. Видео дня

Ранее украинские чиновники заявляли, что Россия перебросила войска через границу из Сум.

Российское наступление на Харьковщину - сегодня это стоит знать

Россияне недавно активизировали наступательные действия в Харьковской области. Сообщалось, что противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враги смогли добиться тактических успехов во время боев за город Волчанск, который находится недалеко от границы.

Президент Владимир Зеленский сказал, что украинские воины на Харьковском направлении наносят контрудары, в том числе под Волчанском, и там уже усилена наша оборона. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко, РФ собрала на границе с Харьковской областью около 50 тысяч оккупантов.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов признался, что ситуация в Харьковской области "на грани" и приближается к критической.

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