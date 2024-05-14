Проект закона об экспроприации частной собственности является антиконституционным, - ФРУ

Проект содержит ряд неоднозначных норм.

Проект Закона №11195 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно механизма защиты права собственности третьих лиц", который было рекомендовано включить в повестку дня, нарушает конституционные нормы о частной собственности, и европейские нормативные акты. И если он будет проголосован в таком виде, ни один инвестор не будет вкладывать в Украину средства. Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) к народным депутатам.

В ФРУ напомнили: проектом закона предлагается предоставить полномочия КМУ решение об обращении взыскания в доход государства 100% пакета акций или других ценных бумаг, прямо или непосредственно принадлежащих юридическому лицу, в структуре собственности которого есть лицо, к которому применена санкция в виде блокировки активов, в случае, если определенный размер (%) участия в таком пакете лица составляет менее 25%. В случае же, если подсанкционное лицо владеет долей в более 25% акций, отчуждение происходит через суд.

В то же время, проект содержит ряд неоднозначных норм. А именно - там нет четких правил расчета размера участия подсанкционного лица в пакете, который взимается в доход государства. Кроме того, проект не содержит указания относительно органа государственной власти, который будет иметь полномочия определять пороговое значение в 25% размера участия подсанкционного лица, пояснили в ФРУ.

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"Обращение взыскания в доход государства 100% акций (долей) юридического лица, акционером которого является лицо, к которому применена санкция в виде блокировки активов, является явно безосновательным для других акционеров - как таких, которые своими действиями не создавали существенную угрозу нацбезопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины. Таким образом, проект носит характер антиконституционного, поскольку акционеры без всяких правонарушений будут по сути лишаться права собственности", - подчеркнули в ФРУ.

Там отметили: если все акционеры, в том числе неподсанкционные, будут лишены права участия и управления предприятия, это почти наверняка приведет к остановке производства такого предприятия.

"Ни украинская, ни европейская доктрина права собственности не позволяет произвольного вмешательства органа власти в защищенное право собственности. Более того: оно требует, чтобы лишение права собственности имело определенное основание в национальном законодательстве, и любое лицо могло предвидеть его наступление. Однако из содержания проекта очевидно, что неподсанкционные акционеры не могут ни предусмотреть для себя лишение права собственности, ни формировать свое поведение так, чтобы избежать наступления негативных последствий для себя. В случае вступления в силу проекта иностранный инвестор будет ставить под сомнение рассмотрение Украины как места для инвестирования", - акцентировали в Федерации.

Этот проект также нарушает ряд двусторонних международных договоров Украины о взаимной защите инвестиций, ведь не предусматривают выплату неподсанкционному лицу без задержки денежной компенсации, равной справедливой рыночной стоимости его участия в пакете акций, который был взыскан в доход государства, указали в ФРУ.

"Положения проекта предусматривают дискриминационное применение национализации, ведь неподсанкционные лица не будут иметь надлежащего объема процессуальных прав и гарантий. В связи с вышеприведенным, ФРУ просит не поддерживать этот проект закона", - резюмировали аналитики ФРУ.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил: принятие этого закона фактически легализует государственное рейдерство, ведь все компании, в составе акционеров которых есть такие, которые имеют санкции СНБО, можно будет отобрать в государственную собственность. А это нарушает конституционные, европейские и все гражданские права и нормы.