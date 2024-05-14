В апреле автопарк Украины пополнили более 5,7 тыс новых легковых авто.

Из новых легковых автомобилей, которые пополнили украинской автопарк в апреле, 69% легковушек реализовали частным клиентам, а 31% приобрели юридические лица. Об этом сообщает "Укравтопром".

Если сравнивать с апрелем прошлого года, то продажи новых легковых авто в частном сегменте рынка выросли на 10%, в то время как рост в корпоративном составил 12%.

Частные покупатели отдавали предпочтение следующим автомобилям:

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Toyota RAV-4 – 325 ед;

Mazda CX5 – 210 ед;

KIA Sportage – 176 ед;

Renault Duster – 143 ед;

Volkswagen ID.4 – 129 ед.

Юридические лица отдавали предпочтение таким авто:

Renault Duster – 341 ед;

Toyota Land Cruiser Prado – 79 ед;

Skoda Octavia – 78 ед;

Citroen C-Elysee – 73 ед;

Toyota RAV-4 – 68 ед.

Украинский авторынок – последние новости

Ранее сообщалось, что украинские покупатели стали чаще отдавать предпочтение автомобилям из Китая: в течение прошлого месяца граждане нашей страны приобрели почти 1,2 тыс легковых авто, ввезенных из КНР. Абсолютное большинство легковушек из Китая оказались электромобилями: их доля составила 77%. Самой популярной моделью среди новых легковушек китайского происхождения стал Volkswagen ID.4.

Также в мае стало известно, что украинцы стали чаще отдавать предпочтение гибридам: в прошлом месяце автопарк нашей страны пополнился почти 1,9 тыс гибридных легковых авто: по сравнению с прошлым годом продажи гибридов выросли на более чем 40%.

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