Продать доллар можно в среднем по курсу 39,50 грн, евро – 42,58 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 14 мая, вырос на 3 копейки – до 40,00 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 9 копеек и составляет 43,19 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,58 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 40,07 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,95 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 12 копеек и составляет 43,27 грн/евро (курс продажи – 43,10 грн/евро).

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Стоит отметить, что в апреле доллар на наличном рынке уже взлетал до 40,00 грн, но затем пошел на спад.

Курс валют в Украине – последние новости

Вчера, 13 мая, курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 5 копеек и составил 40,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении тогда же подорожал на 15 копеек – до 43,15 грн за евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 14 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,62 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,75 грн/евро, то есть гривня выросла на 6 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

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