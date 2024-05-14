Россия открыла новый фронт на Харьковщине и может готовить новое наступление, - AP

Украинские командиры опасаются, что подобный сценарий возможен в соседней Сумской области.

Российское нападение на Харьковскую область открыло новый фронт, отвлекая украинские силы от горячего Донбасса.

Как пишет Associated Press, в понедельник российские войска вели интенсивные бои с украинскими воинами вокруг Волчанска, оказывая большее давление на истощенные силы Киева.

Стремительное продвижение россиян

Возобновленное северо-восточное наступление Москвы, начатое в конце прошлой недели, стало самым значительным прорывом на границе с начала полномасштабного вторжения. Всего за два дня Москва захватила от 100 до 125 квадратных километров: по меньшей мере семь сел.

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Волчанск - один из крупнейших городов региона - стал ключевым центром ожесточенных боев, охвативших Харьковскую область. К понедельнику там осталось лишь от 200 до 300 жителей. Российские войска приблизились с трех сторон.

Плохо построенные укрепления и длительная нехватка боеприпасов сделали возможным широкое продвижение России в этом районе. Силы Кремля стремились отвлечь украинские войска от горячих точек фронта, пока большая партия новой военной помощи от США и европейских партнеров не прибудет на поле боя.

Этот период является окном возможностей для Москвы и одним из самых опасных для Киева в двухлетней войне. Усиливая наступательные операции, Россия стремится растянуть силы Украины и осуществить прорыв. Российские войска утверждали, что захватили еще 90 квадратных километров территории, что не было независимо подтверждено.

"Открытие нового фронта из двух точек вдоль границы с Белгородской областью было самой простой тактикой для сдерживания и отвлечения украинских сил от тяжелых боев в Донецкой и Луганской областях, наиболее желаемой награде России", - пишет издание.

"Противник определил наиболее удобное географически место... линию государственной границы", - отметил командир батальона "Ахиллес" 92-й бригады Юрий Федоренко.

Его подразделение отправили на северо-восток из Донецкой области для стабилизации северо-восточного фронта. Военный опасается, что подобный фронт может открыться в Сумской области, которая также имеет общую границу с Россией.

Ряд сел, захваченных вдоль серой зоны, где вражеские обстрелы препятствуют строительству укреплений, московским войскам также было легче всего захватить. Украинские командиры говорят, что темпы оккупантов, скорее всего, замедлятся, когда они приблизятся к лучшим укрепленным районам.

Небольшие партии военной помощи США начали поступать на линию фронта в виде необходимой артиллерии. Подразделение Федорена получило часть помощи. Но пройдет не менее двух месяцев, прежде чем поступления обеспечат потребности Киева для удержания линии, сказал он. Пока помощь полностью не поступит, Украина не сможет перехватить боевую инициативу.

"Теперь у них есть возможность напасть на нас, а мы не можем ответить должным образом. Для достижения успеха, на мой взгляд, в Донецкой и Луганской областях врагу необходимо было разбросать наши силы обороны. Соответственно, враг начал кампанию именно в Харьковской области", - сказал он.

Украина ждет оружие

Советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан, министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Си Кью Браун разговаривали с министром обороны Рустемом Умеровым, главкомом ВСУ Александром Сирским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком о ситуации вокруг Харькова.

"Это был подробный разговор о ситуации на фронте, о возможностях, которые им больше всего нужны, и настоящая попытка структурирования, чтобы сказать: "Доставьте нам эти вещи так быстро, чтобы мы могли эффективно защищаться против российского нападения", - сказал Салливан журналистам на брифинге в Белом доме.

Ожидается, что в ближайшие дни администрация США объявит о новом пакете помощи.

Фронт меняется

Вторжение в Харьков фактически сжало украинские силы в регионе, оттянув драгоценные резервы от тяжелых боев в районе Авдеевки и Часового Яра Донецкой области, где продвижение России было гораздо более значительным и стратегически важным. Украинские чиновники опасаются, что судьба Волчанска может повторить судьбу Бахмута и Авдеевки.

Российские войска все ближе приближались к Волчанску, а на подступах к городу шли тяжелые бои. С помощью десантно-пехотных подразделений российские войска пытаются укрепить позиции на трех направлениях, а украинские силы пытаются их вытеснить огневыми средствами. Украинское командование характеризует бои как динамичные и сложные.

Российские войска пока закрепились в селах Стрелечья, Пыльная, Борисовка, Красное, Олейниково, Мраковец, Плетеневка, а оттуда вели удары под Глубокое, Зеленое, Хатище и Бучанск.

Взятие Авдеевки открыло России путь для продвижения глубже в Донецкую область. Если Украина не сможет остановить наступление Москвы, это может создать условия для возможного нападения на Харьков.

Кроме того, это создаст "буферную зону" для защиты Белгорода, где частые украинские атаки смущают Кремль. В марте Россия объявила о планах эвакуировать около 9 тысяч детей из Белгородской области, поскольку ее постоянно обстреливают.

Российский пропагандист Евгений Поддубный недавно написал в Telegram, что штурм Харькова ознаменовал начало "нового этапа".

"Мы отбрасываем врага от границы, уничтожаем врага, чтобы лишить киевский режим возможности относительно дешевыми ракетами атаковать Белгород", - сказал он.

Российское наступление на Харьковщину - сегодня это стоит знать

Россияне недавно активизировали наступательные действия в Харьковской области. Сообщалось, что противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враги смогли добиться тактических успехов во время боев за город Волчанск, который находится недалеко от границы.

Президент Владимир Зеленский сказал, что украинские воины на Харьковском направлении наносят контрудары, в том числе под Волчанском, и там уже усилена наша оборона. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко, РФ собрала на границе с Харьковской областью около 50 тысяч оккупантов.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов признался, что ситуация в Харьковской области "на грани" и приближается к критической.

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