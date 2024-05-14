Украинский воин отметил, что среди взятых в плен оккупантов были и адекватные.

Среди российских оккупантов, которых наши защитники берут в плен, есть абсолютно неадекватные.

О своем опыте рассказал пограничник с позывным "Нептун", один из защитников юга, который держал оборону в районе Антоновского моста. При поддержке артиллерии он с побратимами зачищали вражеские и держали свои позиции, им нередко приходилось брать в плен российских военнослужащих, которые пытались убежать.

"Что я могу сказать о пленных, так мы брали их. Интересные ребята, разные. Есть адекватные, есть неадекватные полностью. Шел (один из оккупантов, - Ред.) без обуви, с бронежилетом, в каске, но он шел с гранатой. Когда связывали ноги, я уже в ночник, с помощью оптики увидел, как он уже руки развязывал, что человек не сдается до последнего. Он понимает, почему он сюда шел, и что он хочет", - сказал он.

При этом, по словам бойца, видно, что оккупанты пытаются осуществить хотя бы какой-то отбор среди людей, чтобы они хотя бы как-то были подготовлены. "По крайней мере, минимум, если был мобилизован, то чтобы хотя бы был физически подготовлен", - сказал пограничник с псевдо "Нептун".

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Как сообщал УНИАН, ранее бойцы Национальной гвардии Украины взяли в плен оккупанта из российской бригады морской пехоты, который пытался штурмовать украинские позиции на мопеде. В частности, во время работы одного из подразделений аэроразведки в районе Урожайного операторы БПЛА заметили российского военного, который приближался к украинским позициям на мопеде, а потом пытался незаметно подойти ближе и провести разведку.

Бойцы 21-й бригады НГУ уже ждали незваного "гостя". Как оказалось, пленному 43 года, он проходил службу по контракту в рядах бригады морской пехоты ВС РФ. С сентября 2023 года участвовал в боевых действиях в Донецкой области. По словам пленного, был призван на должность водителя, однако потом был переведен в штурмовое подразделение.

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