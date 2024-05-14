За сутки украинские защитники ликвидировали 140 захватчиков.

На Ореховском и Херсонском направлениях российские оккупанты совершили 16 тщетных штурмов позиций ВСУ, но понесли значительные потери в живой силе и технике. В частности. Потеряли три наблюдательных комплекса "Муром" и мощный комплекс "Тор".

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 140 человек. Также враг потерял 41 единицу вооружения и военной техники, из них: реактивная система залпового огня, 3 пушки, миномет, 17 единиц автобронетехники, разведывательный БпЛА, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 3 комплекса видеонаблюдения "Муром-М" и комплекс связи "Старлинк".

Также на металлолом пущена единица инженерного оборудования, 6 аэрофотостанций, гидроскутер и 3 лодки.

Видео дня

"Уничтожено место хранения боеприпасов, пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы, место пуска БпЛА и 2 наблюдательных пункта", - рассказали в Силах обороны.

Кроме того, украинские защитники попали в российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" - всепогодное боевое средство, имеющее высокую проходимость, повышенную огневую мощь, малое время реакции от момента обнаружения цели до пуска ракеты и тому подобное.

Говорится, что за прошедшие сутки в операционной зоне продолжилось контрбатарейное противостояние и отражение вражеских штурмов. На Ореховском направлении оккупанты совершили 12 таких атак в районе Старомайорского, что значительно меньше по сравнению с 12 мая.

На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг совершил 4 штурма (12 мая в этом районе их не было вообще), но, понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

Кораблей РФ в Черном и Азовском морях пока не наблюдается, ракетоносители находятся в пунктах базирования.

В то же время за прошедшие сутки враг совершил два удара с тактической авиации, направив ракеты по Николаевской и Одесской области, под вечер ударил баллистической ракетой по Херсону.

Также в направлении южных регионов оккупанты ближе к ночи применили дроны-камикадзе типа "Shahed -131/136" - силами ПВО уничтожено 10 дронов, из них по 3 на Днепропетровщине и Запорожье и по 2 на Херсонщине и Кировоградщине.

Агрессор постоянно ведет разведку - в операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 173 разведывательных БпЛА, по мирному населению прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей он применил 202 FPV-дрона, 10 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 372 осколочных боеприпаса.

"В результате применения врагом средств поражения по Херсону и 9 населенным пунктам Херсонщины погиб гражданский человек, еще 2 ранены. Повреждены многоэтажка, около двух десятков частных домов, хозяйственные постройки, объект критической инфраструктуры, админздание, учебное заведение и гражданские автомобили", - говорится в сообщении.

На Николаевщине вражеская артиллерия обстреляла акваторию Очаковской громады и Куцурубскую громаду. На Днепропетровщине оккупанты применили FPV-дроны и обстреляли артиллерией Никопольщину, Мировскую и Червоногригорьевскую громады. В результате повреждены более полутора десятков частных жилых домов, хозяйственные постройки, агрофирма, линии электропередачи и газопровод.

В Запорожье под вражеским огнем находилось 7 населенных пунктов - повреждены частные жилые дома.

Что такое "Тор-М2"

Боевая машина "Тор-М2" является всепогодным автономным мобильным средством, имеющим высокую проходимость, повышенную огневую мощь и эффективную помеху, малое время приведения в боевую готовность, малое время реакции от момента обнаружения цели до пуска ракеты, высокую вероятность поражения целей, летящих в зоне поражения в широком интервале возможных скоростей и высот полета. Модернизированный локатор способен эффективно обнаруживать, в том числе летательные аппараты, созданные с применением средств снижения заметности радиолокации. Главным отличием комплекса является возможность вести огонь на ходу без остановок - защита техники на марше.

Война в Украине - ситуация на юге

12 мая на Ореховском направлении российские оккупанты совершили 22 штурма, из них 19 - в районе Старомайорского и три - в районе Роботино. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины тогда же враг штурмовых действий не вел. За то же время ВСУ получили подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 94 человека. Также противник потерял более 20 единиц вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: