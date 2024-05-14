Скоро температура воздуха в нашей стране, в том числе в Киеве, повысится, поделилась прогнозом эксперт.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха спрогнозировала, когда в Украине потеплеет.

По прогнозу, которым она поделилась с NV, "температура станет немного выше" с четверга, 16 мая. Эксперт отметила, что в южных и западных регионах днем прогнозируется от +14 до +19 градусов. Птуха добавила, что показатели ночной температуры также повысятся - 17 числа ночью ожидается от +4 до +9, а 18-го - до +12. Собеседница сказала, что в эти дни днем температура ожидается около +20, и она сохранится в дальнейшем примерно на таком же уровне.

"…Не будет какой-то летней жары, но уже ожидаем, что таких низких температур, как сейчас, не случится", - заявила синоптик. Эксперт отметила, что в Киеве температура воздуха будет ощутимо выше в субботу, 18 числа, - ночью прогнозируется до +11, а днем воздух может прогреться до +18 градусов.

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Важные новости Украины насчет погоды - что сообщалось ранее

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в нашей стране потепление "до человеческих градусов" ожидается со второй половины текущей недели.

Укргидрометцент прогнозировал, что 14 мая на территории нашего государства будет холодно - на большей части территории температура составит +11...+16 градусов, на Закарпатье - 17-22 градуса тепла, а в Карпатах от +7 до +12. В Киеве днем ожидается 11-16 градусов тепла.

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