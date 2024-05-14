Россия пытается стереть Часов Яр с лица земли авиабомбами, поделился защитник Украины.

Ситуация в районе города Часов Яр (Донецкая область) остается сложной, поскольку враг не оставляет попыток захватить этот населенный пункт.

Такой информацией поделился в эфире телемарафона Дмитрий Кожубенко - офицер секции планирования бригады "Рубеж" (Нацгвардия Украины). "В лоб он уже не проводит массированных штурмов, он чаще пытается зайти из населенных пунктов Ивановское и Богдановка. Но перейти канал у них не получается, наши защитники мужественно отражают все их попытки. Противник не оставляет попыток уничтожить, стереть с лица земли этот населенный пункт ФАБами и УАБами", - рассказал Кожубенко.

Он добавил, что фиксируется "очень большое количество применения армейской авиации, что дает возможность противнику подавлять наши огневые позиции". Также враг использует в большом количестве FPV-дроны и дроны со сбросами.

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Офицер добавил, что в районе Часового Яра РФ использует тактику малых штурмовых групп. "Это дает ему возможность скрыть основные свои резервы перед штурмом для того, чтобы мы не могли их массированно поразить. И это дает им возможность скрытно подходить к нашим позициям, используя особенности местности или "зеленку". Но если обычному наблюдателю их обнаружить довольно сложно, то их хорошо обнаруживают авиационные наблюдатели, операторы дронов справляются с этой задачей хорошо", - сказал Кожубенко.

На вопрос, какой контингент РФ сейчас воюет в районе Часового Яра, офицер ответил так: "На направлении Часового Яра противник сосредоточил свои одни из самых подготовленных подразделений, это их десантные войска. Также у противника есть подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V", которые укомплектованы из заключенных. Их враг часто использует как штурмовые, поскольку... их не жалко. Кроме того, у противника есть ряд других подразделений, механизированных, которые находятся в резервах. Они их пока не задействуют".

Продолжается война в Украине - важные новости

По информации от Генштаба ВСУ, РФ продолжает атаковать позиции Сил обороны Украины вдоль всей линии фронта. Больше всего штурмов оккупанты провели на Краматорском, Покровском и Купянском направлениях. Сложной остается ситуация в Харьковской области.

По информации от DeepState, оккупанты смогли захватить еще один населенный пункт на Харьковском направлении - речь идет о селе Лукьянцы.

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