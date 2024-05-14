Конфликт произошел после визита в полицию компании молодых людей из-за ссоры с таксистом.

В Одессе во время конфликта мужчина в военной форме ударил девушку костылем, в областном военкомате обещают разобраться и начали проверку.

В социальных сетях появилось соответствующее сообщение и фото окровавленной потерпевшей. В частности, в "Инстаграм" девушка написала, что ее зовут Антонина Токмакова, ей 19 лет, и живет она в Одессе.

По ее словам, происшествие случилось в Приморском районе в воскресенье, 12 мая, после того, как она с друзьями прибыла в полицию, чтобы написать заявление на таксиста, который их "залил перцовым баллоном". Она утверждает, что водитель разозлился из-за большого количества адресов поездки, которые якобы "сам не заметил".

"Во время написания заявления в районный отдел полиции с костылем в руках (важная деталь) зашел человек в военной форме. Представился сотрудником ТЦК. Он был рядом с полицейскими в момент оформления заявления. Потом он вышел. После того, как заявление было написано, полиция отказалась нас выпускать", - написала Токмакова.

Из ее сообщения не совсем понятно, что именно произошло в полиции. Как утверждает девушка, правоохранители сказали, что она совершила мелкое хулиганство, хотя в тот момент она "просто хотела выйти из отдела", а ее не выпустили.

"На вопрос "что происходит?", мне ответили: "Теперь подождем ТЦК". В течение двух часов нас не отпускали из отдела. Примерно к 11 двух парней отпустили (им по 19 лет). Одного из ребят отказались отпускать. Я отказалась идти и покидать друга. На тот момент это было уже без четверти 12", - рассказывает девушка.

Потом, по ее словам, снова "появился человек с костылем" и с ним еще двое военных, которые хотели забрать ее друга. Судя по всему, девушка пыталась помешать отвезти парня в ТЦК или пыталась поехать вместе с ним. Она обнародовала видео, на котором бежит за микроавтобусом и снимает его, в это время приближается неизвестный и, со словами "ты су*а", бьет ее костылем. Токмакова также обнародовала фото, на которых у нее синяки на ногах и лице, кровь и тому подобное.

Сегодня, 14 мая, Одесский областной ТЦК и СП прокомментировали это событие. "По факту происшествия, произошедшего на днях во время комендантского часа с гражданкой в Одессе на улице Греческой, начата служебная проверка. В случае выявления и доказательства вины представителей ТЦК и СП, они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что руководство Одесского областного ТЦК осуждает любые проявления насилия и сотрудничает с правоохранительными органами для установления реальных обстоятельств.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 мая в Виноградове Закарпатской области произошел конфликт со стрельбой между ромами и работниками ТЦК. Местные жители утверждали, что беспорядки были из-за мобилизации мужчины из села Онок Береговского района. Якобы представители ТЦК мобилизовали их односельчанина, которого утром 3 мая остановили на местном базаре. Ромы утверждали, что он болен и не может быть мобилизован. Вечером 3 мая ромы прибыли на территорию центра и заблокировали выезд из военкомата. Потом полиция Виноградова подтвердила, что расследует уголовное производство по факту конфликта.

По версии полиции, вечером 3 мая у входа на территорию ТЦК собралось ориентировочно 10 человек, которые нарушали общественный порядок и совершали хулиганские действия. По словам полицейских, таким образом жители Онок выражали недовольство из-за мобилизации двух их товарищей. Когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК и СП осуществили предупредительные выстрелы в воздух.

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