В издании отмечают, что Украина пытается спасти город от артиллерийского огня противника, присылая в регион дополнительные силы.

Украина готовится к наступлению России весной или летом, сосредоточенного на Донбассе. Эта атака может еще состояться, но в то же время российские войска совершили неожиданный трансграничный штурм в Харьковской области.

Как говорится в материале Washington Post, пяти российским батальонам удалось продвинуться почти на 8 км вглубь Украины всего за несколько дней, захватив ряд сел. Это может стать самым быстрым наступлением России с начала войны.

В чем секрет успеха России на Харьковщине?

Если россияне продолжат наступление, они снова смогут достигать артиллерией до Харькова. Шрамы российских артиллерийских ударов по Харькову в 2022 году все еще видны на окраинах города-миллионника. Издание отмечает, что было бы ужасно, если бы эти российские атаки повторились.

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"Худшим сценарием было бы падение Харькова. Это пока маловероятно, но, чтобы спасти город, Украине приходится отводить войска с Донбасса, чтобы россиянам было легче продвигаться в этом регионе", - пишет издание.

Успех России может объяснить сочетанием российской военной доблести и грубых ошибок Украины и США. Российские войска улучшили свои боевые качества с первых дней войны и приспособились к условиям на поле боя. Наиболее важно то, что они использовали тяжелые планирующие бомбы, чтобы разбить украинские линии.

Между тем, вооруженные силы Украины серьезно пострадали из-за длительной задержки помощи США. Россия имела преимущество в артиллерийских боеприпасах в соотношении 10 к 1. Кроме того, у Украины заканчиваются боеприпасы для противовоздушной обороны. За последние шесть месяцев Украина перехватила около 46% российских ракет по сравнению с 73% за предыдущие шесть месяцев. В прошлом месяце уровень перехвата упал до 30% ракет. Неспособность Украины обеспечить адекватную противовоздушную оборону для войск на передовой означает, что Россия впервые смогла в значительной степени использовать воздушную силу.

Американские боеприпасы и оружие наконец поступают в Украину, но понадобятся месяцы, чтобы должным образом обеспечить все украинские силы. Это создает окно уязвимости, которое используют россияне.

Россияне также могут воспользоваться ограничениями США по использованию любого американского оружия для нападения на законные военные цели на территории России. Институт изучения войны пишет, что эти ограничения способствовали продвижению России. Великобритания отменила аналогичное ограничение на использование своего оружия, но ограничения США остаются в силе.

"Правительство Украины, к сожалению, также непреднамеренно способствовало продвижению России, медленно расширяя свои вооруженные силы и строя укрепления. В то время как Россия значительно увеличила количество своих войск в Украине и вокруг нее - почти до 500 000 - Украина все еще имеет лишь около 200 000 военных на фронте. Многие подразделения, которые воюют непрерывно более двух лет, были сильно истощены", - отмечает издание.

"Ситуация гораздо ужаснее"

Нехватка кадров в Украине была давно, но лишь в прошлом месяце парламент наконец принял новый закон о мобилизации. Сейчас Украина планирует создать 10 дополнительных бригад, но комплектование, подготовка и вооружение будут длиться месяцы - это время, которого у Украины нет.

Украина также скандально медленно укрепляла свои границы и линию фронта. Прошлогоднее украинское контрнаступление застопорилось из-за того, что российские минные поля, окопы и заграждения оказались неприступными. Отсутствие соответствующих украинских укреплений теперь делает возможным продвижение России.

"Первой линии обороны не было. Россияне... просто вошли, без всяких заминированных полей", - сказал журналистам один украинский офицер.

В марте президент Украины Владимир Зеленский наконец объявил об инициативе построить почти 2 тысяч км укреплений на трех линиях обороны. Эти линии сейчас строятся, но они должны были быть установлены много месяцев назад.

"Эта задержка отражает неспособность Зеленского сделать больше для мобилизации украинского общества на войну. В Киеве и на Западе Украины продолжается строительство элитных жилых домов, хотя страна ведет войну за выживание. Всех имеющихся строителей и всю их технику давно надо было направить на строительство укреплений", - пишет издание.

Хорошая новость заключается в том, что у Украины еще есть время, чтобы оправиться от этих неудач. Строительство новых укреплений и мобилизация большего количества украинских солдат в сочетании с массовым поступлением американского оружия и боеприпасов должно остановить наступление России и стабилизировать боевые линии.

"Было бы очень полезно, если бы президент Байден снял ограничения на использование американского оружия для ударов по военным целям внутри России. Но ситуация гораздо ужаснее, чем должна быть, частично из-за предполагаемых ошибок со стороны Киева и Вашингтона", - заключает издание.

Российское наступление на Харьковщину - сегодня это стоит знать

Россияне недавно активизировали наступательные действия в Харьковской области. Сообщалось, что противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враги смогли добиться тактических успехов во время боев за город Волчанск, который находится недалеко от границы.

Президент Владимир Зеленский сказал, что украинские воины на Харьковском направлении наносят контрудары, в том числе под Волчанском, и там уже усилена наша оборона. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко, РФ собрала на границе с Харьковской областью около 50 тысяч оккупантов.

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