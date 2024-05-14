Больше всего штурмов оккупанты провели на Краматорском, Покровском и Купянском направлениях.

Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов, которые штурмуют украинские позиции вдоль всей линии фронта, сообщает Генштаб ВСУ. В общем, в течение суток произошло 148 боевых столкновений.

Так, на Харьковском направлении оккупанты 13 раз пытались прорвать линию обороны Украины на направлениях Новая Товолжанка (РФ) - Волчанск, Шебекино (РФ) - Волчанск, Гатище - Волчанск, Муром - Старица, Стрелечья - Глубокое, Пыльная - Глубокое, Глубокое - Липцы.

"Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая. Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники", - говорится в сводке Генштаба.

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Сложной остается ситуация на Купянском направлении, где украинские защитники сдержали 22 атак оккупантов. Отмечается, что на некоторых участках направления Силы обороны смогли улучшить свое тактическое положение. Кроме того, еще одну атаку украинские защитники отбили на Лиманском направлении и также смогли улучшить свое тактическое положение.

Еще 15 атак оккупанты провели на Северском направлении, однако успеха не имели - все позиции остались под контролем Сил обороны Украины. На Краматорском направлении оккупанты 35 раз атаковали позиции Сил обороны Украины.

"Потерь позиций не допущено, на некоторых участках улучшили тактическое положение, а на отдельных, в результате интенсивного огневого воздействия врага, было проведено изменение позиций для сохранения жизни наших защитников и спланированы мероприятия по перегруппировке подразделений", - отмечается в сводке.

Сложная ситуация на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 33 атаки врага. На некоторых участках произошла смена позиций для сохранения жизни украинских защитников. Одновременно с этим, на других участках Силы обороны смогли улучшить свое тактическое положение.

На Кураховском направлении было отражено 13 атак врага на направлениях Старомихайловка - Красногоровка, Славное - Новомихайловка. Еще 11 атак оккупантов произошло на Времовском направлении - в районах населенных пунктов Сладкое - Водяное, Заветное Желание - Старомайорское, Володино - Старомайорское.

Не оставляют попыток россияне ликвидировать и украинский плацдарм на левом берегу Херсонской области. Так, на направлении Алешковские Пески - Крынки было отбито 4 атаки оккупантов.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали вражеский самолет и 1400 оккупантов. Кроме того, россияне потеряли кучу бронированной и легкобронированной техники.

В то же время, Воздушные силы сообщили, что в ночь на 14 мая РФ запустила по Украине баллистическую ракету "Искандер-М", а также 18 ударных беспилотников типа "Shahed-131/136".

По мнению аналитиков из Института изучения войны, РФ поставила цель создать в Харьковской области буферную зону, а не продвигаться в глубь украинских позиций.

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