Все военнообязанные, которые даже имеют право на бронирование, с 18 мая должны прийти в ТЦК и обновить свои данные.

Обновленный закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, уменьшит количество госслужащих, которые подлежат бронированию, сообщил в эфире телемарафона Дмитрий Лазуткин - спикер Министерства обороны Украины.

"Госслужащие, без которых государственная, судебная власть не сможет функционировать, будет забронирована. Если говорить об изменениях, то это то, что госслужащие категории Б и В теперь будут бронироваться на 50%. То есть если категория А - это высший корпус госслужбы, то все остальные будут бронироваться не более, чем на 50%. Такие нововведения, теперь большое количество людей подлежит мобилизации на общих основаниях, если эти люди являются военнообязанными", - сказал Лазуткин.

Он также добавил, что все военнообязанные, которые даже имеют право на бронирование, с 18 мая должны прийти в ТЦК и обновить свои данные.

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"Поскольку закон, который вступает в силу 18 мая, говорит нам о том, что все военнообязанные должны уточнить свои данные в ТЦК, электронном кабинете, или же в ЦНАП прийти. Есть три варианта по крайней мере. Даже те, которые не подлежат бронированию, но у них есть основания для отсрочки, такие как многодетные родители и т.д., они тоже должны прийти", - пояснил Лазуткин.

Закон о мобилизации: последние новости

18 мая вступает в силу обновленный закон о мобилизации. По словам Дмитрия Лазуткина новый закон должен изменить подход к войне во всей Украине.

Кроме того, в Украине существенно увеличили штрафы за нарушение военнообязанными правил воинского учета. В частности, за нарушение правил воинского учета в особый период предусматривается штраф от 17 тысяч до 25 500 гривень.

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