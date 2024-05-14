Подкормите картошку после посадки, и соберите крупные здоровые клубни в конце лета.

Картошка считается не очень прихотливым овощем, но все же будет рада подкормкам. Всего несколько удобрений год значительно повысят урожайность, увеличат размер клубней и улучшат иммунитет растения. Для набора массы культуре нужен азот, калий и фосфор, а для улучшения вкусовых качеств - цинк и бор. Узнайте, чем удобрить картошку после посадки, и поспешите внести питательные вещества до цветения.

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Как подкармливать картошку перед цветением

Для повышения урожайности картофель достаточно удобрять 3-4 раза в год. Первые две подкормки вносятся сразу после появления молодых всходов, а затем до распускания цветов.

Вносить удобрения можно двумя способами. Первый - посыпать грядки и совместить подкормку и окучиванием. Второй - листовой; кусты опрыскивают жидкостью с удобрением.

Навоз

Компост и перепревший навоз богаты азотом, калием и кальцием. Такое удобрение можно подготовить самостоятельно из растительных остатков, или купить готовое в агромагазине. Чтобы увеличить полезные свойства навоза, добавьте в него немного торфа. Также полезен для картошки куриный помет.

После появления всходов можно подкормить молодую ботву раствором коровяка (1 л свежего навоза на 10 воды). Такой смесью поливают междурядья картошки.

Зола

Пепел содержит нужные картофелю микроэлементы и повышает общее качество пепла. Универсальное удобрение для всех овощей готовится из 1 стакана золы и 10 л теплой воды. Оставьте зольный раствор настояться на день и полейте картошку - примерно по 1 кружке на каждый куст.

Дрожжевая подкормка

Ещё один вариант, чем удобрять картошку после посадки, это обычные пищевые дрожжи. Дрожжевой раствор вносят дважды - до цветения и на позднем этапе роста, примерно за месяц до выкапывания. Смешайте 10 г сухих дрожжей, 50 г сахара и 10 л воды. Оставьте на день, а затем разведите раствор чистой водой в соотношении 1:5 и полейте грядки.

Минеральные удобрения для картошки

Минеральные подкормки содержат все необходимые овощу микроэлементы и легко впитываются в корень. Перед применением обязательно прочтите инструкцию к препарату и наденьте защитные перчатки.

Подбирать препарат рекомендуется в зависимости от стадии развития растения. Сначала для роста ботвы вносят азот, затем фосфор для увеличения массы клубней, а в конце - калий для лучшей транспортабельности и хранения.

Вот чем подкормить картошку на разных этапах роста:

после появления всходов - мочевина, аммиачная селитра, сульфат калия, борная кислота;

- мочевина, аммиачная селитра, сульфат калия, борная кислота; во время бутонизации - суперфосфат, фосфоритная мука, костная мука, гуминовая кислота;

- суперфосфат, фосфоритная мука, костная мука, гуминовая кислота; во время и после цветения - карбонат калия, сульфат калия, сернокислый калий.

Во время опрыскивания не превышайте указанную в инструкции дозировку, иначе на листьях могут появиться ожоги.

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