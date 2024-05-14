Подразделения Сил обороны контролируют ситуацию, не допускают продвижения врага вглубь территории нашей обороны.

Ситуация на фронте динамично меняется. В некоторых районах российские оккупанты имеют определенный частичный успех, но Вооруженные силы Украины вытесняют врага и улучшают свое тактическое положение. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" ситуация остается сложной. Подразделения Сил обороны контролируют ситуацию, не допускают продвижения врага вглубь территории нашей обороны. В частности, ведутся жесткие оборонительные бои. Попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону останавливаются. Ситуация контролируется силами обороны, чтобы удержать как оборонительные рубежи и позиции, так и нанести врагу поражение. Работает наша разведка, артиллерия и подразделения беспилотных систем", - рассказал он.

По словам Волошина, враг пытается захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, сосредоточив основные усилия на нескольких направлениях и создав преимущество в силах и средствах, активно атакует по всей линии фронта.

Видео дня

"А на некоторых направлениях противник имел определенные тактические успехи, однако происходит динамическое изменение обстановки. Наши воины наносят врагу потери в живой силе, восстанавливают позиция, и на отдельных участках имеют определенные тактические успехи. На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются бои, ситуация динамично меняется. В одних районах противник имеет определенный частичный успех, в других - наши Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение", - пояснил представитель ОСГВ "Хортица".

Что касается ситуации в Волчанске Харьковской области, по словам Волошина, там тактика врага неизменна: сначала враг использует артиллерию и авиацию, а затем малые штурмовые группы.

Также он подчеркнул, что оккупанты пытаются распространить панику среди гражданского населения, распространяя фейки и недостоверную информацию, чтобы общество не имело уверенности в нашей обороне.

"Конечно же, Силы обороны сдерживают там врага. Сейчас ВСУ контролируют те или иные участки местности", - отметил представитель ОСГВ "Хортица".

Война в Украине - ситуация на фронте

По информации Генштаба, Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов, которые штурмуют украинские позиции вдоль всей линии фронта. В общем, в течение суток произошло 148 боевых столкновений.

Так, на Харьковском направлении оккупанты 13 раз пытались прорвать линию обороны Украины на направлениях Новая Товолжанка (РФ) - Волчанск, Шебекино (РФ) - Волчанск, Гатище - Волчанск, Муром - Старица, Стрелечья - Глубокое, Пыльная - Глубокое, Глубокое - Липцы.

"Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая. Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники", - говорится в сводке Генштаба.

Вас также могут заинтересовать новости: