Ученые не понимают, зачем возбудитель COVID-19 генерирует эти белки и какова их роль в течении болезни.

Ученые обнаружили почти два десятка неизвестных белков, закодированных коронавирусом SARS-CoV-2. Их роль в том, как развивается болезнь, остается загадкой.

Как объясняет Nature, до этого времени было известно, что РНК коронавируса содержит инструкции о создании 29 белков. В частности, в генетическом материале вируса есть данные для синтеза так называемых "шипов", которые помогают заражать человеческие клетки. Кроме того, в РНК имеются данные о создании белков, которые становятся активными внутри клеток. Но ученые не знали о том, что коронавирус генерирует еще какие-то белки кроме уже известных 29.

Читайте такжеРяд стран из-за ухудшения эпидемической ситуации вернулись к жестким ограничениям-МинздравЧтобы обнаружить новые белки, Ноам Стерн-Шиноссар из Научно-исследовательского института имени Вейцмана в Израиле вместе с коллегами провела сиквенирование РНК вируса SARS-CoV-2, связанного с рибосомами зараженных клеток. Издание поясняет, что рибосомы играют роль "машины по производству белков" в клетках. Исследование израильских ученых позволило выявить 23 неизвестных до сих пор белка.

Некоторые из них были совершенно новыми, а другие - сокращенной или расширенной версией уже известных (подробнее с исследованием можно ознакомиться на сайте Nature по этой ссылке). Ученые выяснили, что среди найденных белков некоторые контролируют производство известных молекул коронавируса. Но роль большинства из них остается загадкой.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань