ABC News: Ученые превратили шипы коронавируса в музыку (аудио)

Эксперты объясняют, что это может помочь лучше понять структуру опасного вируса для поисков лекарств против него.

На данном этапе пандемии может появиться много художественных изображений опасного коронавируса SARS-CoV-2. К примеру, теперь можно услышать, как возбудитель болезни звучит.

Об этом пишет ABC News, добавляя, что одна из особенностей SARS-CoV-2 - это его так называемая "корона" или шипы на поверхности. Если рассмотреть их максимально вблизи, станет понятно, что они состоят из цепей белка, которые переплетаются между собой. Пытаясь понять лучше новый патоген, музыкант и инженер Маркус Бахлер вместе с коллегами в Массачусетском технологическом институте нашел каждому белку и структуре в короне музыкальный эквивалент.

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В результате искусственный интеллект смог сгенерировать на удивление плавную мелодию. По мнению профессора Бахлера, она может выявить детали, которые не удалось заметить микроскопам.

"Наш мозг очень хорошо обрабатывает звуки. В одно мгновение наши уши различают все иерархические черты: высоту, тембр, громкость, мелодию, ритм и аккорды", - пояснил он.

"Нам понадобился бы очень мощный микроскоп, чтобы увидеть равноценные детали в изображении. И мы бы вряд ли смогли увидеть все одновременно", - добавил ученый.

Шипы коронавируса SARS-CoV-2 - это особо сложная структура. Она состоит из цепей из трех белков, которые сплетаются в хитроумном узоре. Громкость, продолжительность и ритм нот отражают то, как объединены аминокислоты, из которых состоят белки. А сплетенные цепи преобразованы в мелодии, которые пересекаются.

"Эти структуры слишком крошечные, чтобы глаз мог их увидеть. Но их можно услышать", - пояснил профессор Бахлер.

Однако, звучание коронавируса - это не просто красивая мелодия, созданная "умниками". Превращение белков в звук может дать ученым еще один инструмент, с помощью которого можно понять и манипулировать ими.

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"Даже небольшая мутация может ограничить или усилить патогенную силу SARS-CoV-2", - сказал Бахлер.

Именно белки на шипах цепляются за рецепторы в человеческих клетках, что позволяет инфекции проникать в тело. Создавая музыку, профессор Бахлер и его команда проанализировали "колебательную структуру" этих белков.

"Понимание этих колебательных закономерностей очень важна для разработки лекарств и не только", - сказал он.

"Колебания могут изменяться с увеличением температуры, к примеру. А это может сказать нам, почему шипы SARS-CoV-2 цепляются к человеческим клеткам лучше, чем другие вирусы", - объясни Бахлер.