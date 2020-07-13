Коронавирус: новые случаи заболевания обнаружили в 136 странах мира, более 7 миллионов человек уже выздоровели от COVID-19 (карта)

Всего в мире почти 13 миллионов человек инфицировано коронавирусом.

По состоянию на утро понедельника, 13 июля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 568 511.

В то же время, выздоровели 7 092 425 человек.

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Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 12 875 496 человек инфицировано.

Новые случаи заболевания обнаружили в 136 странах мира, пишет Украинская правда.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (3 302 695), Бразилия (1 864 681), Индия (849 553), Россия (726 036), а также Перу, Чили, Мексика, Великобритания, Южно-Африканская Республика, Иран, Испания, Пакистан, Италия и Саудовская Аравия.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (135 176), Бразилии (72 100), Великобритании (44 904), а также в Мексике (35 006), которая опередила Италию (34 954), Франции и Испании. В Китае в общем — 4,641.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 53 521 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1 383 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того времени заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину.

Начиная с 11 марта, Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни пандемией.

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