В результате дроновой атаки повреждения получил вражеский сверхзвуковой тяжелый истребитель, выяснили журналисты.

В результате удара по российскому военному аэродрому "Кущевская" (находится на окраине одноименной станицы в Краснодарском крае РФ) один самолет противника поврежден.

Повреждения получили сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27, а также инфраструктура аэродрома, сообщает Telegram-канал издания ASTRA, ссылаясь на сведения источников в региональных экстренных службах.

"Как минимум три БПЛА не были сбиты и попали по территории военного аэродрома в станице Кущевская… в ночь на 19 мая… В результате атаки возник пожар, был поврежден российский сверхзвуковой истребитель СУ-27 и инфраструктура аэродрома", - говорится в сообщении.

Видео дня

Свежие новости и важные потери РФ в войне с Украиной - что нужно знать

Российский аэродром "Кущевская" уже был атакован в ночь на 27 апреля. Министерство обороны Британии, ссылаясь на сведения разведки, писало, что после удара по этому военному объекту РФ рассредоточивает на разных аэродромах около 40 самолетов разных типов.

Стоит отметить, что за время полномасштабной войны против украинцев Россия уже понесла серьезные авиационные потери - ликвидировано 354 самолета и 326 вертолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: