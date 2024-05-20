Село простреливается фактически насквозь, но российские оккупанты его не заняли, сообщил руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук насчет Работино отмечает, что потерь наших позиций не было.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос насчет информации о том, что якобы село перешло в "серую зону". "Безуспешно они его штурмовали, в принципе, во время всей этой недели, когда они усилили давление. Однако, за прошедшие сутки на Работино вообще штурмов не было. Старомайорское - было три, Крынки - было шесть", - отметил спикер.

Он добавил, что россияне в своих эфирах на этой неделе уже несколько раз "взяли" Работино. "Видимо, уже третий раз они его "взяли" на этой неделе. Поэтому эта информация не соответствует действительности. Потерь наших позиций не было", - заявил Плетенчук.

Видео дня

В то же время он подчеркнул, что ситуация там очень сложная, "фактически ничего от села уже не осталось". "Оно простреливается фактически насквозь, с обеих сторон. Но они его не заняли. Поэтому эта информация действительности не соответствует. По крайней мере оно точно находится под нашим огневым контролем. Это как минимум. И россиян там нет так же", - сказал спикер.

В центре внимания Работино - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, 18 мая аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке утверждал, что российская армия якобы "снова отбила село Работино, которое было единственным селом, которое Украина смогла освободить на Токмакском направлении во время прошлогоднего контрнаступления". Украинская сторона такую плохую новость с фронта не подтверждала.

В тот же день Дмитрий Плетенчук рассказал, что "группа захватчиков вывесила триколор в этом населенном пункте, а впоследствии появилась информация о "захвате" этого села".

Он рассказал, что тогда произошло "локальное ИПСО" - оккупанты смогли подойти на соответствующее расстояние и повесить российский флаг, но почти все они были ликвидированы. Он уточнил, что выжил только один захватчик, и его взяли в плен.

Вас также могут заинтересовать новости: