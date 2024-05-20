Сейчас ситуация на Харьковщине является достаточно сложной.

Соучредитель DeepState Роман Погорелый заявил, что в северную часть Волчанска, которая во многих точках находится в руинах, российские оккупанты пытаются залезать с разных сторон, а именно с севера, запада и востока. По его словам, сейчас ситуация в области является достаточно сложной.

"Если говорить о Волчанске, то видим, что уже некоторое время есть "серая зона" в северной части города. Там очень много различных точек пребывания врага и непосредственно ударов по нему наших Сил обороны, которые работают и сбросами, и артиллерией. Противник лезет, пытается пробиться вглубь города, закрепиться, выстраивать свои позиции, но какие-то выводы делать рано, потому что ситуация очень динамичная", - отметил Погорелый в эфире телеканала "Эспрессо".

Аналитик отметил, что со стороны украинских войск происходят как огневые поражения, так и контрштурмовые действия и зачистки оккупантов, поэтому пока нельзя заверить, что россияне зашли в город и закрепились там. Он отметил, что все события являются динамичными. Что касается юго-восточной части Волчанска, то она во многих местах находится в руинах.

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"Там наши бойцы сразу их (оккупантов - УНИАН) обнаруживают и наносят удары, в частности FPV-дронами. Что касается района поселка Липцы, то бои продолжаются возле населенных пунктов Глубокое, Лукьянцы, Старицы, где враг пытается продолжать продвигаться, закрепляться на тех рубежах, которые уже есть. Оккупанты делают безрезультатные попытки лезть пехотой в Липцы, потому что наши Силы обороны сразу наносят по ним удары", - подчеркнул соучредитель DeepState.

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Как писал УНИАН, украинские военные уничтожили скопление оккупантов в Волчанске. Как известно, захватчики скрывались в местной больнице, в результате чего ВСУ пришлось ее полностью разрушить.

В свою очередь военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что бои за Волчанск будут продолжаться. Он отметил, что в районе города российские оккупационные войска пытались сработать на опережение, чтобы зайти вглубь украинской территории и укрепиться там для подхода своих основных сил.

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